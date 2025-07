MUTUIONLINE.IT * TRENTINO-ALTO ADIGE 2025: «L’ETÀ MEDIA DEI RICHIEDENTI SALE A 39 ANNI, DURATA FINANZIAMENTI A 24 ANNI»

13.11 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Mercato dei mutui: rispetto ai primi 7 mesi del 2024 in Trentino-Alto Adige età media dei richiedenti e durata dei finanziamenti in aumento. Nella regione calano l’importo medio richiesto e il valore degli immobili.

Dopo un 2023 difficile a causa dei tassi di interesse alle stelle, il mercato dei mutui in Italia ha mostrato segnali di ripresa nel corso dello scorso anno, favorito da condizioni di finanziamento progressivamente più favorevoli. Nel 2025 il trend continua: la discesa dei tassi rende il credito più accessibile alle famiglie e le abitudini dei consumatori si stanno evolvendo rispetto al passato.

Matteo Favaro, Managing Director e COO di MutuiOnline.it, commenta: “Il 2024 è stato l’anno della ripresa del mercato grazie alla politica di taglio tassi operata dalla Bce. Questo ha portato a un notevole calo del TAN medio dei mutui, soprattutto per quanto riguarda quelli a tasso variabile, passati da una media del 4,66% di luglio scorso al 2,67% attuale.

Per chi ha scelto questa tipologia di finanziamento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ora il risparmio su un mutuo ventennale da 160.000 € è pari a 165 € al mese, con la rata che da 1.026 € è scesa a 861 €, per un risparmio complessivo di 39.600 €. Il tasso fisso, tornato meno conveniente rispetto al variabile, con un TAN medio del 3,15% si attesta comunque su livelli più che accettabili e rappresenta ancora un’opzione sicura e molto valida. Non bisogna dimenticare che il mutuo può essere sempre cambiato grazie alla surroga: questa operazione gratuita permette di trasferire il mutuo da una banca a un’altra, approfittando delle migliori condizioni offerte dal nuovo istituto”.

Secondo i dati dell’Osservatorio di MutuiOnline.it, in Trentino-Alto Adige nel 2025 l’età media di chi richiede un mutuo è aumentata rispetto ai primi 7 mesi dello scorso anno, passando da 38 anni e 11 mesi a 39 anni e 2 mesi. Sale anche la durata dei finanziamenti nella regione, con il dato che dai 23 anni e 8 mesi in media registrati tra gennaio e luglio nel 2024 cresce fino ai 24 anni e 1 mese di quest’anno, con l’importo medio richiesto che dai 184.200 € passa ai 181.500 € attuali. Inoltre, in questi primi 7 mesi del 2025 si registra una flessione per quanto riguarda il valore degli immobili in Trentino-Alto Adige, che si attesta sui 308.700 € contro i 330.400 € dello stesso periodo dello scorso anno, con il Loan-to-Value – ovvero il rapporto tra importo richiesto da mutuatario e il valore dell’immobile – che dal 62,5% sale al 66,0%.

Rispetto al 2024, nella regione sono poi cambiate le preferenze dei richiedenti relative alla finalità di mutuo richiesta. La quota di consumatori che finanzia l’acquisto della prima casa è aumentata dal 45,7% registrato nei primi 7 mesi dello scorso anno al 51,9% del 2025. In crescita anche le richieste di mutuo per l’acquisto della seconda casa (dal 4,1% al 5,9%), mentre calano quelle di ristrutturazione (dal 2,9% al 2,5%) e di surroga del mutuo, che scende dal 47,1% al 38,7%. In crescita anche i mutui per consolidamento, dallo 0,2% all’1,1%.

Rispetto al periodo gennaio-luglio del 2024, Bolzano è la provincia dove l’età media è aumentata di meno e dove il valore degli immobili è calato di più

Analizzando il dettaglio provinciale, se si confrontano i primi 7 mesi di quest’anno con lo stesso periodo del 2024, risulta che a Bolzano l’età dei richiedenti ha subito un leggero rialzo, passando da 38 anni a 38 anni e 3 mesi. Guardando alla durata dei mutui accesi nella regione, entrambe le province della regione hanno registrato un lieve aumento, passando da 23 anni e 10 mesi a 24 anni e 2 mesi a Bolzano e da 23 anni e 9 mesi a 24 anni e 2 mesi a Trento. Per quanto riguarda il Loan-to-Value, l’incremento più significativo si osserva a Bolzano, dove è passato dal 61,5% al 65,2