MPS – BANCA MONTE PASCHI SIENA * “CONCLUSO IL PERIODO DI ADESIONE, RAGGIUNTO IL 62,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA”

22.27 - lunedì 8 settembre 2025

Ai sensi dell’art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del

14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato

(il “Regolamento Emittenti”).

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. CONCLUDE IL PERIODO DI ADESIONE

RAGGIUNGENDO IL 62,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI MEDIOBANCA – BANCA DI

CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI

• RISULTATI PROVVISORI DELL’OFFERTA: IL 62,3% DEL CAPITALE SOCIALE DI

MEDIOBANCA – BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETÀ PER AZIONI È STATO

PORTATO IN ADESIONE ALL’OFFERTA

• SULLA BASE DEI RISULTATI PROVVISORI, IL PERIODO DI ADESIONE RIAPRIRÀ AI

SENSI DI LEGGE PER ULTERIORI 5 GIORNI DI BORSA APERTA DAL 16 AL 22

SETTEMBRE 2025.

Si fa riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria

totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

s.m.i. (il “TUF”) promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“BMPS” o l’“Offerente”) sulla

totalità delle azioni di MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni

(“Mediobanca”), ivi incluse le azioni proprie direttamente e/o indirettamente detenute, di volta in

volta, da Mediobanca, come modificata in data 2 settembre 2025 con il Comunicato del 2 Settembre

2025 (come infra definito), il cui Periodo di Adesione iniziato in data 14 luglio 2025 si è concluso in

data odierna.

Durante il Periodo di Adesione, le adesioni totali all’Offerta hanno raggiunto il 62,3% del capitale

sociale di Mediobanca.

Con questa operazione si dà vita a una nuova forza competitiva tra i leader nel settore bancario

italiano, con un’ampia e diversificata gamma di prodotti e servizi a beneficio delle famiglie, delle

imprese e dei territori.

I termini utilizzati con la lettera iniziale maiuscola nel presente comunicato, se non altrimenti definiti,

hanno il significato ad essi attribuito nel documento di offerta relativo all’Offerta, approvato da

Consob con delibera 23623 del 2 luglio 2025 e pubblicato in data 3 luglio 2025 (il “Documento di

Offerta”), nonché nel Comunicato 2 Settembre 2025, disponibili, inter alia, sul sito internet di BMPS

(https://www.gruppomps.it/).

Si ricorda che l’Offerta è stata modificata, ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti, in

data 2 settembre 2025 mediante l’incremento del Corrispettivo con l’aggiunta di una componente in

denaro pari a 0,90 Euro per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta, come

comunicato al mercato in pari data (il “Comunicato del 2 Settembre 2025”).

Si rammenta inoltre che (i) con il Comunicato del 2 Settembre 2025 l’Offerente ha reso nota la

rinuncia alla Condizione Soglia e (ii) in data 3 Settembre 2025, l’Offerente ha comunicato al mercato

l’avveramento della Condizione Soglia Minima.

Per quanto attiene alle ulteriori Condizioni di Efficacia dell’Offerta non ancora avveratesi alla data

odierna, ai sensi dell’art. 36 del Regolamento Emittenti, l’Offerente comunicherà l’avveramento, il

mancato avveramento, ovvero, nel caso in cui una o più di tali Condizioni di Efficacia non si siano

avverate, l’eventuale rinuncia alle stesse, mediante il Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta.

Risultati provvisori dell’Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati dagli Intermediari Incaricati del Coordinamento della

Raccolta delle Adesioni, alla data odierna, risultano portate in adesione all’Offerta n. 506.633.074

azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale e al 61,1% delle Azioni Oggetto

dell’Offerta (i.e., n. 829.458.551).

Tenuto conto (i) delle n. 506.633.074 azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale

di Mediobanca, che sino alla data odierna sono state portate in adesione all’Offerta, (ii) delle n.

31.996 Azioni dell’Emittente, pari allo 0,004% del capitale sociale dell’Emittente, detenute

direttamente dall’Offerente (1), (iii) che nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta

e la data odierna l’Offerente non ha acquistato Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta, sulla base

dei risultati provvisori dell’Offerta l’Offerente verrà a detenere complessivamente n. 506.665.070

azioni di Mediobanca, pari a circa il 62,3% del capitale sociale di Mediobanca.

I risultati definitivi dell’Offerta saranno resi noti nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, che

sarà diffuso a cura dell’Offerente entro le ore 7:29 del 12 settembre 2025, ai sensi dell’art. 41, comma

6, del Regolamento Emittenti.

Corrispettivo Unitario e Data di Pagamento

Il Corrispettivo Unitario per ciascuna azione di Mediobanca portata in adesione all’Offerta è

rappresentato dal Corrispettivo Iniziale – indicato nel Documento di Offerta – pari a n. 2,533 Azioni

BMPS di nuova emissione in esecuzione dell’Aumento di Capitale al Servizio dell’Offerta, e dal

Corrispettivo in Denaro pari a Euro 0,90.

1 Si precisa che in tale computo non sono considerate Azioni Mediobanca che fossero detenute da fondi di investimento

e/o altri organismi di investimento collettivo del risparmio gestiti da società del Gruppo MPS in piena autonomia da

quest’ultimo e nell’interesse della clientela.

2 In caso di efficacia dell’Offerta, il pagamento del Corrispettivo Unitario sarà effettuato il 15 settembre

2025, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla fine del Periodo di Adesione, a fronte

del trasferimento del diritto di proprietà delle azioni di Mediobanca, libere da vincoli e gravami di ogni

genere e natura, siano essi reali, obbligatori o personali, in favore dell’Offerente.

Nel caso in cui una o più delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta (diverse dalla Condizione Soglia,

rinunciata, e dalla Condizione Soglia Minima, già verificata) non si avveri e l’Offerente non eserciti il

suo diritto di rinunciarvi, l’Offerta non si perfezionerà.

In tal caso, le azioni di Mediobanca portate in adesione all’Offerta saranno restituite ai rispettivi titolari

entro il Giorno di Borsa Aperta successivo al primo comunicato che dichiari il mancato

perfezionamento dell’Offerta. Le azioni di Mediobanca ritorneranno quindi nella disponibilità degli

aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Riapertura dei Termini

Sulla base dei risultati provvisori dell’Offerta, laddove confermati, l’Offerente rende noto che avrà

luogo la Riapertura obbligatoria dei Termini, ai sensi e per gli effetti dell’art. 40-bis, comma 1, lett.

a), del Regolamento Emittenti. Pertanto, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque Giorni di

Borsa Aperta e, precisamente, per le sedute del 16, 17, 18, 19 e 22 settembre 2025.

Per l’effetto, gli azionisti dell’Emittente che non abbiano aderito all’Offerta durante il Periodo di

Adesione potranno aderire alla stessa durante la Riapertura dei Termini.

L’Offerente corrisponderà agli aderenti all’Offerta, alla Data di Pagamento della Riapertura dei

Termini (i.e., il 29 settembre 2025), il Corrispettivo Unitario.

* * * * * * *

Per ulteriori informazioni in merito all’Offerta, si rinvia al Documento di Offerta, al Documento di

Esenzione e al Comunicato del 2 Settembre 2025, a disposizione del pubblico per la consultazione

presso:

– la sede legale dell’Offerente, in Piazza Salimbeni, 3, Siena;

– le sedi legali degli intermediari incaricati del coordinamento della raccolta delle adesioni, in

Milano, Viale Eginardo, 29, e in Siena, Piazza Salimbeni, 3;

– la sede legale degli intermediari incaricati;

– il sito internet dell’Offerente, https://www.gruppomps.it/ ove è consultabile anche l’informativa

privacy relativa al trattamento dei dati personali degli aderenti all’Offerta, resa ai sensi del

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) https://gruppomps.it/static/upload/inf/informativa-

privacy-per-aderenti-ops.pdf;

– il sito internet del global information agent, Georgeson S.r.l.

Si ricorda altresì che per qualunque richiesta o informazione relativa alla Offerta, i titolari di Azioni

Mediobanca possono utilizzare l’account di posta elettronica dedicato (ops-

mediobanca@georgeson.com) ovvero rivolgersi al numero verde dall’Italia 800 189 911, o in

alternativa dall’estero +39 06 45212909. Tali canali saranno attivi da lunedì al venerdì dalle ore 9:00

alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet del Global Information Agent è

www.georgeson.com/it.