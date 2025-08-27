Popular tags: featured 20
MINISTERO ESTERI * TAJANI: «CHIEDIAMO GARANZIE SULLA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’INTESA UE-USA SUI DAZI, PER TUTELARE L’EXPORT ITALIANO»

16.16 - mercoledì 27 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nota Farnesina – Farnesina chiede garanzie sulla corretta applicazione dell’intesa UE-USA sui dazi per tutelare l’export italiano. Su richiesta del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, la Task Force Dazi della Farnesina si è attivata per tutelare le nostre produzioni di fronte a possibili interpretazioni errate dell’intesa commerciale transatlantica. In particolare, alcune dogane statunitensi avrebbero richiesto un dazio più alto rispetto all’aliquota concordata nella Dichiarazione Congiunta UE-USA per l’importazione di prodotti italiani come il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano.

Il Ministero degli Esteri ha effettuato alcuni passi specifici sull’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma e sulla Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea a Bruxelles e analoghe istruzioni sono state date all’Ambasciata d’Italia a Washington al fine di sensibilizzare tutti gli interlocutori sull’importanza di una puntuale applicazione degli accordi raggiunti.

“L’Italia ha sempre sostenuto un approccio franco e costruttivo nel dialogo con gli Stati Uniti, e proseguirà in questo modo chiedendo la corretta applicazione dell’intesa. Tuteleremo con ogni mezzo a disposizione le nostre imprese, i nostri lavoratori e le nostre eccellenze produttive” ha dichiarato il Ministro, segnalando come la Task Force sia in costante contatto anche con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per ogni opportuno coordinamento tecnico.

