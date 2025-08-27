TASS (TELEGRAM) * MELONI: «GLI ALLEATI OCCIDENTALI DISCUTONO LE GARANZIE DI SICUREZZA PER L’UCRAINA, ISPIRATE ALL’ARTICOLO 5 DELLA NATO»

15.39 - mercoledì 27 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Gli alleati occidentali di Kiev stanno discutendo garanzie di sicurezza per l’Ucraina che assomigliano all’Articolo 5 della NATO, ha detto il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni.

“L’Italia ha sempre sostenuto che la pace dipende da garanzie di sicurezza affidabili per l’Ucraina. Questo è stato stabilito durante il recente incontro a Washington tra europei, americani e ucraini. Il suggerimento dell’Italia di un meccanismo ispirato all’Articolo 5 della NATO (sulla difesa collettiva) è ora il principale oggetto di discussione”, ha detto in occasione di un forum a Rimini.

///

Kiev’s Western allies are discussing security guarantees for Ukraine that resemble NATO Article 5, Italian Prime Minister Giorgia Meloni said.

“Italy has always maintained that peace hinges on reliable security guarantees for Ukraine. This was established at the recent meeting in Washington between the Europeans, Americans, and Ukrainians. Italy’s suggestion of a mechanism inspired by NATO Article 5 (on collective defense) is now the main one being discussed,” she said at a forum in Rimini.