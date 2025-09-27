MINISTERO ESTERI * GAZA: «NUOVA EVACUAZIONE SANITARIA, TRA I BAMBINI ANCHE LA NEONATA TULEEN»

19.27 - sabato 27 settembre 2025

Farnesina prepara nuova evacuazione sanitaria da Gaza. Fra gli altri bambini la piccola Tuleen, una neonata affetta da una grave malformazione congenita.

Negli ultimi giorni la Farnesina ha ricevuto diversi appelli relativi ad alcuni delicatissimi casi di minori palestinesi a Gaza che necessitano di cure salvavita e per i quali sono già state inoltrate con urgenza richieste di evacuazione alle Autorità israeliane. Fra questi c’è anche Tuleen, una neonata palestinese affetta da una grave malformazione congenita nota come teratoma sacro-coccigeo.

Così come per gli altri pazienti, la Farnesina è al lavoro insieme alla Difesa e alla Protezione Civile per realizzare nel più breve tempo possibile questa nuova evacuazione sanitaria. Per ogni paziente si sta valutando il trasferimento nella singola struttura ospedaliera che possa garantire le cure più adatte, grazie anche alla disponibilità delle Regioni e degli ospedali che si sono già offerti di prestare le proprie cure ai minori in arrivo nel nostro Paese.

L’evacuazione sanitaria, la 15ma dall’inizio della crisi, sarà realizzata possibilmente già all’inizio della settimana prossima. La piccola Tuleen, in particolare, dovrebbe essere trasferita in un ospedale del Piemonte. Sono finora 181 i bambini di Gaza curati negli ospedali italiani, grazie alle 20 strutture sanitare in tutto il territorio nazionale che hanno offerto la loro disponibilità.