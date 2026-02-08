FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, ROSCANI (FDI):INFERTO COLPO IN PIAZZA DI SPACCIO DA FORZE DELL’ORDINE»

14.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Un’azione coordinata e impeccabile ha inferto un duro colpo a una delle più radicate piazze di spaccio della Capitale.

Al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Casilina, con il supporto dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, hanno condotto un’operazione ad alto impatto che ha portato a 18 arresti e al sequestro di centinaia di dosi di droga e armi.

Un intervento efficace che conferma l’elevata professionalità delle forze dell’ordine, a cui va il nostro grazie, sostegno e supporto.

Per il governo Meloni e Fratelli d’Italia, infatti, restano prioritarie la sicurezza e il controllo del territorio, a tutela della legalità e dei cittadini.

Così ha dichiarato Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.