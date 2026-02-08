Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, ROSCANI (FDI):INFERTO COLPO IN PIAZZA DI SPACCIO DA FORZE DELL’ORDINE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.00 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Un’azione coordinata e impeccabile ha inferto un duro colpo a una delle più radicate piazze di spaccio della Capitale.

Al Quarticciolo, i Carabinieri della Compagnia Casilina, con il supporto dei paracadutisti del 1° Reggimento “Tuscania”, hanno condotto un’operazione ad alto impatto che ha portato a 18 arresti e al sequestro di centinaia di dosi di droga e armi.

Un intervento efficace che conferma l’elevata professionalità delle forze dell’ordine, a cui va il nostro grazie, sostegno e supporto.

Per il governo Meloni e Fratelli d’Italia, infatti, restano prioritarie la sicurezza e il controllo del territorio, a tutela della legalità e dei cittadini.

Così ha dichiarato Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.