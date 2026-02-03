MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «TAPIRO D’ORO A LAURA PAUSINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

18.05 - martedì 3 febbraio 2026
Tapiro d’oro a Laura Pausini. Nella prossima puntata di Striscia la notizia – in onda giovedì 5 febbraio in prima serata – Valerio Staffelli consegnerà la statuetta del tg satirico alla popstar italiana più famosa al mondo, recentemente al centro di polemiche per la cover de “La mia storia tra le dita”, contestata dall’autore Gianluca Grignani per alcune modifiche al testo e per l’interpretazione di “Due vite” di Marco Mengoni, criticata da alcuni fan del cantante di Ronciglione.
