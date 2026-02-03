Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «TAPIRO D’ORO A LAURA PAUSINI» (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO – LINK / RIVEDI STREAMING)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
18.05 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Tapiro d’oro a Laura Pausini. Nella prossima puntata di Striscia la notizia – in onda giovedì 5 febbraio in prima serata – Valerio Staffelli consegnerà la statuetta del tg satirico alla popstar italiana più famosa al mondo, recentemente al centro di polemiche per la cover de “La mia storia tra le dita”, contestata dall’autore Gianluca Grignani per alcune modifiche al testo e per l’interpretazione di “Due vite” di Marco Mengoni, criticata da alcuni fan del cantante di Ronciglione.

Link alla notizia

*

MEDIASET * VEDI PROGRAMMI TV IN DIRETTA VIDEO / STREAMING
(CLICCA QUI)

/

MEDIASET * RIVEDI PROGRAMMI TV ON DEMAND / STREAMING
(CLICCA QUI)

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.