LEGA * NOMINE PARTITO: «VANNACCI RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN TOSCANA, NELLE MARCHE CI SARÀ CARLONI»

18.30 - giovedì 17 luglio 2025

LEGA, VANNACCI RESPONSABILE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE IN TOSCANA. NELLE MARCHE CI SARÀ CARLONI

Roberto Vannacci, vicesegretario federale della Lega, è stato nominato da Matteo Salvini responsabile della campagna elettorale del partito in Toscana e affiancherà il segretario Luca Baroncini.

È una scelta finalizzata a rafforzare il partito in vista delle regionali.

Analogamente, l’onorevole Mirco Carloni, presidente della Commissione Agricoltura della Camera, è stato scelto dal leader come responsabile della campagna elettorale della Lega nelle Marche e lavorerà con la segretaria regionale Giorgia Latini.

“In Toscana e nelle Marche, così come in tutte le regioni che andranno al voto, intendiamo valorizzare le migliori energie in pieno coordinamento col territorio a partire dai segretari regionali. Sono certo che ci prenderemo grandi soddisfazioni” spiega Salvini.