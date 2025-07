TASS * “STATI UNITI D’AMERICA E CINA, TRUMP E XI JINPING POTREBBERO INCONTRARSI PRIMA O DURANTE IL VERTICE APEC”

21.06 - domenica 20 luglio 2025

I presidenti degli Stati Uniti e della Cina, Donald Trump e Xi Jinping, potrebbero incontrarsi prima del vertice APEC in Corea del Sud oppure durante lo stesso evento, ha riportato il South China Morning Post.

The US and Chinese presidents, Donald Trump and Xi Jinping, are likely to meet either ahead of the APEC summit in South Korea or during the event itself, the South China Morning Post reported.