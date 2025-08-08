PAT * «CENTRI DIURNI ANZIANI: AGGIORNATE LE DIRETTIVE, DAL 1° SETTEMBRE ATTIVATI 10 POSTI PRESSO APSP DI CAVEDINE»

11.40 - venerdì 8 agosto 2025

Sono state aggiornate le direttive per i Centri diurni per anziani, approvate dalla Giunta provinciale lo scorso dicembre: nel dettaglio è stata integrata la rete provinciale con ulteriori 10 posti presso la RSA di Cavedine gestita dall’APSP Residenza Valle dei Laghi a partire dal 1° settembre.

“Lo Spazio Argento della Comunità della Valle dei Laghi ha evidenziato la necessità di attivare un centro diurno per anziani presso l’APSP di Cavedine – spiega l’assessore Tonina –. Si tratta di un territorio con una delle più basse coperture di posti diurni a livello provinciale, e per questo abbiamo accolto una richiesta che risponde concretamente a un bisogno locale, in linea con gli obiettivi della legislatura, ovvero raggiungere gradualmente una dotazione di posti convenzionati pari all’1% della popolazione anziana over 75 in tutte le comunità di valle.

Siamo consapevoli che l’invecchiamento della popolazione rappresenta una delle principali sfide del nostro tempo: l’obiettivo è rafforzare una rete di servizi in grado di evolvere insieme ai cambiamenti demografici e sociali, costruendo un sistema di welfare sempre più vicino ai bisogni delle persone, capace di rispondere alla crescente longevità e di promuovere, al contempo, la prevenzione e il mantenimento dell’autonomia degli anziani”, conclude l’assessore.

A decorrere dal 1° settembre 2025 presso l’APSP di Cavedine sarà collocato un Centro diurno per anziani integrato, con 10 posti convenzionati con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La maggiore spesa per l’anno 2025 è quantificata in complessivi 61.160,67 euro.