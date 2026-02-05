IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «L’UPB: “CON CALO STRUTTURALE DELL’EVASIONE IL DEBITO MIGLIORA TRA 4 E 6 PUNTI. CRITICITÀ NELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ERARIALI E LOCALI”»

13.20 - giovedì 5 febbraio 2026

In collaborazione con Il Sole 24 ore riceviamo e pubblichiamo il link della seguente news.

Opinione ringrazia l’editore per la partnership multimediale.

///

L’Ufficio parlamentare di bilancio: «Restano però criticità nella riscossione dei tributi erariali e locali (ad esempio, la Tari), con tassi di recupero molto bassi e una continua crescita del magazzino dei ruoli. Pertanto è necessario consolidare le politiche di stimolo alla compliance e di contrasto all’evasione e rafforzare ulteriormente i meccanismi di accertamento e riscossione»

Link alla notizia