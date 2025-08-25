Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

GUARDIA COSTIERA * LARGO DI PONZA: «AVARIA ELETTRICA ALLA M/N “MSC WORLD EUROPA” CON 8.585 PERSONE A BORDO, LA SITUAZIONE A BORDO RISULTA TRANQUILLA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.39 - lunedì 25 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Guardia Costiera: avaria alla M/N “MSC World Europa” al largo di Ponza. Il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo segue l’evolversi della situazione.

Alle ore 07.25 di questa mattina la M/N MSC World Europa, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 8.585 persone (6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio), ha comunicato al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola di Ponza.
La situazione a bordo risulta tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo.

Due rimorchiatori sono già partiti – rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli – per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Tecnici specializzati della Compagnia stanno inoltre raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia Costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia Costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 – Nemo della Guardia Costiera.
Il Centro Secondario di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia sta seguendo costantemente l’evoluzione della situazione tramite i propri sistemi di monitoraggio del traffico marittimo, mantenendo un contatto diretto con la nave e con l’armatore.

 

*

Foto di archivio Guardia Costiera

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.