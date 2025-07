TASS * «LE DIFESE AEREE RUSSE DISTRUGGONO 74 DRONI UCRAINI DURANTE LA NOTTE, COLPITE CINQUE REGIONI»

06.52 - martedì 29 luglio 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Le difese aeree hanno distrutto 74 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito il Ministero della Difesa.

“Durante la notte scorsa, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 74 droni ucraini a ala fissa: 43 sulla Regione di Bryansk, 22 sulla Regione di Rostov, sei sulla Regione di Kaluga, due sulla Regione di Smolensk e uno sulla Regione di Leningrado”, si legge nella dichiarazione.

❗️Air defenses destroyed 74 Ukrainian drones over Russian regions overnight, the Defense Ministry reported.

“During the past night, air defenses intercepted and destroyed 74 Ukrainian fixed-wing drones: 43 over the Bryansk Region, 22 over the Rostov Region, six over the Kaluga Region, two over the Smolensk Region, and one over the Leningrad Region,” the statement said.