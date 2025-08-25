Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

TASS (TELEGRAM) * «QUATTRO GIORNALISTI UCCISI, ISRAELE BOMBARDA L’OSPEDALE NASSER A GAZA» (VIDEO)

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
12.25 - lunedì 25 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

 

 

Quattro giornalisti sono stati uccisi durante gli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Gaza, hanno riferito le autorità dell’enclave.

Tra i deceduti ci sono giornalisti di Reuters, NBC, Al Jazeera e Associated Press.

Video: TASS/Reuters/Agenzia Anadolu

///
Four journalists were killed during Israeli strikes on the Nasser Hospital in Gaza, the enclave’s authorities reported.

The deceased include reporters from Reuters, NBC, Al Jazeera and the Associated Press.

Video: TASS/Reuters/Anadolu Agency

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.