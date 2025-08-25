TASS (TELEGRAM) * «QUATTRO GIORNALISTI UCCISI, ISRAELE BOMBARDA L’OSPEDALE NASSER A GAZA» (VIDEO)

12.25 - lunedì 25 agosto 2025
(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
*
Quattro giornalisti sono stati uccisi durante gli attacchi israeliani all’ospedale Nasser di Gaza, hanno riferito le autorità dell’enclave.
Tra i deceduti ci sono giornalisti di Reuters, NBC, Al Jazeera e Associated Press.
Video: TASS/Reuters/Agenzia Anadolu
///
Four journalists were killed during Israeli strikes on the Nasser Hospital in Gaza, the enclave’s authorities reported.
The deceased include reporters from Reuters, NBC, Al Jazeera and the Associated Press.
Video: TASS/Reuters/Anadolu Agency
Categoria news:OPINIONEWS ITALIA