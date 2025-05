GDF – GUARDIA DI FINANZA / SASSARI * SEQUESTRATE 3.7 TONNELLATE DI INFIORESCENZE DI MARIJUANA, DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN’AZIENDA AGRICOLA»

10.38 - venerdì 9 maggio 2025

Nell’ambito di uno specifico servizio di polizia economico-finanziaria, finalizzato a contrastare il lavoro nero e/o irregolare, i finanzieri della Tenenza di Ozieri hanno effettuato un accesso in un’azienda agricola.

I finanzieri, insospettiti per il particolare stato di agitazione mostrato dal titolare dell’azienda effettuavano un’accurata ispezione dei luoghi. Durante le operazioni, venivano rinvenute, stipate all’interno di un capannone, occultate in grossi sacchi industriali e prive di qualsiasi documentazione di supporto, oltre 3,7 tonnellate di infiorescenze di Cannabis, pronte per essere immesse in consumo.

All’esito delle attività condotte dai militari della Tenenza di Ozieri, coadiuvati dai finanzieri del Gruppo di Sassari, l’ingente quantitativo di stupefacente è stato posto in sequestro ed il titolare della azienda agricola è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari.

Il valore della droga sequestrata ammonta a circa 3 milioni di euro sul mercato all’ingrosso, ma una volta immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe potuto fruttare oltre 15 milioni di euro.

L’attività di servizio si colloca nel contesto dei più ampi dispositivi operativi di controllo economico del territorio ordinariamente predisposti dalle Fiamme Gialle sassaresi, volti alla repressione dei traffici illeciti e anche, come in questo caso, del traffico di sostanze stupefacenti.

Resta quindi alta l’attenzione del Corpo per la tutela della cittadinanza con una costante azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e più in generale alle forme di fenomeni illeciti più insidiose e pericolose.

Il procedimento penale nei confronti degli indagati pende ancora nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.