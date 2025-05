FISSW – FEDERAZIONE ITALIANA SURFING SCI NAUTICO WAKEBOARD * MONDIALI ISA LONGBOARD 2025: «GINGER CAIMI (16MA NELLA CLASSIFICA FEMMINILE) E FEDERICO NESTI (31MO TRA GLI UOMINI)»

17.07 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’Italia conclude il Mondiale ISA di Longboard 2025 a El Salvador. Si è conclusa la partecipazione della Nazionale Italiana ai World Longboard Surfing Championship, organizzati da ISA – International Surfing Association dal 25 aprile al 1° maggio sulle onde di El Salvador, uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione internazionale.

A rappresentare l’Italia due atleti selezionati dalla Federazione Italiana FISSW: Ginger Caimi, 12 anni, e Federico Nesti, 29 anni, entrambi protagonisti di un percorso tecnico e sportivo di valore.

Ginger Caimi ha chiuso il Mondiale al 16° posto nella classifica femminile, migliorando il proprio risultato rispetto alla passata edizione. La più giovane atleta dell’intera competizione si è distinta per equilibrio, stile e maturità. Campionessa italiana in carica, medaglia d’oro agli Europei Junio-res 2024 in Portogallo e attualmente terza nel ranking del WSL Women’s Longboard Tour, Ginger conferma la solidità del suo percorso che l’ha vista da subito protagonista anche sulla scena inter-nazionale.

Federico Nesti, veterano del longboard azzurro e già oro europeo nel 2019, ha affrontato con de-terminazione il percorso fino al quarto turno dei ripescaggi, dove si è fermato classificandosi al 31° posto tra gli uomini. L’atleta toscano ha preso parte quest’anno anche al Mexi Log Fest e si prepara alle prossime tappe del circuito WSL Longboard Tour 2025. A guidare il team il direttore tecnico e team manager Marco Gregori, figura di riferimento della Nazionale Italiana.

“Ginger e Federico hanno affrontato il Mondiale con impegno, serietà e determinazione. È stata per entrambi un’esperienza formativa, in un contesto tecnico di alto livello. Ringrazio loro e tutto lo staff per la dedizione dimostrata. Il longboard è una disciplina della quale continueremo a sostenere la crescita, attraverso un lavoro strutturato e continuativo, con una programmazione di in-vestimenti significativi per il quadriennio olimpico”, ha dichiarato Claudio Ponzani, Presidente del-la FISSW.