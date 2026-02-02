FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «UE. GELMETTI (FDI): AZIONE UNITARIA GOVERNO-AZIENDE ENERGIVORE PER POLITICHE DI BUONSENSO»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Prosegue incessante l’impegno dell’Italia in sede europea per tutelare le industrie e i lavoratori nazionali attraverso normative di buonsenso.
È in questa prospettiva che si colloca il tavolo di confronto al Mimit presieduto oggi dal ministro Adolfo Urso con le principali associazioni delle industrie energivore dei settori chimica, meccanica, vetro, carta, acciaio, ceramica, cemento, manifattura, siderurgia e gomma-plastica.
È stata occasione per analizzare insieme i principali dossier europei di rilevanza per le industrie energivore.
Governo, associazioni, sindacati devono parlare a una voce sola, decisa per incidere concretamente sulle politiche europee.
Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio.