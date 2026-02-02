Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «UE. GELMETTI (FDI): AZIONE UNITARIA GOVERNO-AZIENDE ENERGIVORE PER POLITICHE DI BUONSENSO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.45 - lunedì 2 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Prosegue incessante l’impegno dell’Italia in sede europea per tutelare le industrie e i lavoratori nazionali attraverso normative di buonsenso.

È in questa prospettiva che si colloca il tavolo di confronto al Mimit presieduto oggi dal ministro Adolfo Urso con le principali associazioni delle industrie energivore dei settori chimica, meccanica, vetro, carta, acciaio, ceramica, cemento, manifattura, siderurgia e gomma-plastica.

È stata occasione per analizzare insieme i principali dossier europei di rilevanza per le industrie energivore.

Governo, associazioni, sindacati devono parlare a una voce sola, decisa per incidere concretamente sulle politiche europee.

Così in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Matteo Gelmetti, componente della commissione Bilancio.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.