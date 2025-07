ENEL * RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2025: «RICAVI A 40.816 MILIONI (+5,4%) / EBITDA ORDINARIO A 11.468 MILIONI (+0,9%)»

18.12 - giovedì 31 luglio 2025

Ricavi a 40.816 milioni di euro (38.731 milioni di euro nel primo semestre 2024, +5,4%). La variazione è prevalentemente riconducibile, al netto degli effetti delle variazioni di perimetro, alle maggiori vendite delle commodity sul mercato wholesale in un contesto di prezzi medi crescenti.

EBITDA ordinario a 11.468 milioni di euro (11.363[1] milioni di euro nel primo semestre 2024, +0,9%)

La riduzione dei margini in Italia, sia nel retail, per i minori prezzi medi applicati ai clienti finali, che nelle rinnovabili per la minore disponibilità della risorsa idrica, è stata più che compensata dal positivo contributo delle reti in Italia, Spagna e Argentina e dei business integrati in Spagna. L’apporto dell’America Latina sarebbe stato maggiore escludendo l’effetto cambio, che nel primo semestre 2025 ha avuto un impatto negativo di circa 270 milioni di euro in confronto all’anno precedente

EBITDA a 11.092 milioni di euro (12.544[2] milioni di euro nel primo semestre 2024, -11,6%)

La variazione rispetto al 2024 è dovuta ai risultati delle operazioni straordinarie connesse al disposal plan lanciato nel 2022 e concluso nel 2024 per oltre 1,7 miliardi di euro

Risultato netto ordinario del Gruppo a 3.823 milioni di euro (3.663[3] milioni di euro nel primo semestre 2024, +4,4%)

A parità di perimetro tra i due periodi a confronto, la variazione è principalmente riconducibile al positivo andamento della gestione operativa ordinaria, nonché ai minori oneri finanziari connessi al minor indebitamento finanziario netto, che hanno più che compensato i minori proventi associati alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Risultato netto del Gruppo a 3.428 milioni di euro (3.851[4] milioni di euro nel primo semestre 2024, -11,0%)

Come per l’EBITDA, la variazione negativa è interamente ascrivibile al disposal plan

Indebitamento finanziario netto a 55.447 milioni di euro (55.767 milioni di euro a fine 2024, -0,6%)

La diminuzione è dovuta ai positivi flussi di cassa generati dalla gestione operativa, agli effetti netti positivi derivanti dalle nuove emissioni di prestiti obbligazionari non convertibili subordinati ibridi perpetui e al positivo andamento dei tassi di cambio sul debito, che hanno più che compensato il fabbisogno finanziario connesso agli investimenti, al pagamento dei dividendi e alle operazioni straordinarie perfezionate nel periodo.