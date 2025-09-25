ENAC E FAA * MONTRÉAL: VICEMINISTRO MIT RIXI, «TRASPORTO SPAZIALE SUBORBITALE, INTESA ITALIA-USA PER RAFFORZARE LA COOPERAZIONE»

17.37 - giovedì 25 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Proseguono gli impegni della delegazione italiana alla 42a Assemblea ICAO in corso a Montréal: sottoscritta ieri, 24 settembre, una Declaration of Intent (DOI) tra Enac e la FAA USA per lo sviluppo del trasporto aerospaziale, alla presenza del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti On. Edoardo Rixi.

Per Enac hanno firmato l’accordo il Presidente Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna; per la FAA, Chris Rocheleau, Deputy Administrator, e Minh Nguyen, Acting Deputy Associate Administrator Commercial Space.

Il Viceministro MIT Rixi:

“La firma della Dichiarazione di Intenti tra FAA ed Enac sul trasporto spaziale suborbitale rappresenta un passo decisivo nella cooperazione tra Italia e Stati Uniti e contribuisce all’avanzamento del progetto dello spazioporto di Grottaglie. Lo scalo tarantino è un’infrastruttura con un potenziale destinato a favorire innovazione tecnologica, attrazione di investimenti e sviluppo occupazionale. L’intesa definisce un percorso verso regole condivise e pone le basi per un futuro accordo bilaterale, consolidando il ruolo del nostro Paese nella nuova economia dello spazio”.

Il Presidente Enac Di Palma:

“Un nuovo passo concreto verso il trasporto aerospaziale, nel più ampio orizzonte di cooperazione già consolidato tra Enac e la Federal Aviation Administration.

Ringrazio il Viceministro Rixi per il supporto attivo a questo percorso, grazie al quale l’Italia, anche attraverso lo spazioporto di Grottaglie, si prepara a divenire un riferimento europeo per i voli suborbitali”.

Il Direttore Generale D’Orsogna:

“La partnership siglata oggi segna un nuovo capitolo della sinergia già consolidata Enac – FAA, strategica per un framework regolamentare condiviso che crea condizioni favorevoli per l’attivazione delle operazioni suborbitali da entrambe le sponde dell’Atlantico”.

Presenti, per l’Ente, anche il Direttore Centrale Claudio Eminente e i Direttori Costantino Pandolfi e Giovanni Di Antonio; per la FAA, Simone Pérez, Assistant Administrator Policy & Strategic Engagement.