DIA – DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA * ROMA: « OTTO ARRESTI E SEQUESTRATE 2 SOCIETÀ OPERATIVE NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE ALIMENTARE»

07.11 - mercoledì 12 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nella mattinata odierna è in corso un’operazione antimafia nei confronti di un sodalizio operante in Aprilia e Latina condotta da personale del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, del Centro Operativo DIA di Roma, e della Questura di Latina. Sono in corso di esecuzione n. 8 misure cautelari (n. 6 in carcere e n. 2 agli Arresti Domiciliari) e il sequestro di n. 2 società operative nel settore della distribuzione alimentare e dei materiali plastici.