COMITATO MOBILITÀ SOSTENIBILE TRENTINO * FERROVIA – LOTTO 3A: «ESAMINATE DUE OPZIONI DI SCAVO PER LA GALLERIA TRENTO, 4 FRESE O 2 DALL’IMBOCCO SUD»

Si è tenuta una riunione il 4 settembre sui tempi di esecuzione del lotto 3 A, alla presenza della Commissaria Straordinaria ing. Paola Firmi, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Fugatti, il Sindaco di Trento Ianeselli e i dirigenti tecnici. Da tale riunione è scaturita la possibilità di esaminare due opzioni di scavo della Galleria Trento: con 4 frese meccaniche o con 2 frese meccaniche operanti dall’imbocco sud.

Il Comitato Mobilità Sostenibile Trentino “ing.Alberto Baccega” l’anno scorso ha presentato all’Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro il Dossier n.3. In tale documento era stato richiesto esplicitamente informazioni sull’utilizzo di 2 frese, così come proposto dall’ex assessore Ezio Facchin. La risposta fornita è stata che non risultava essere stata presa in considerazione tale alternativa.

In attesa che da parte di ITALFERR e RFI vengano prodotti approfondimenti su tali opzioni, il CMST pone, ancora una volta, all’attenzione dei partecipanti alla riunione la proposta di spostare l’imbocco della Galleria Trento più a nord nei pressi del parco Melta.

La realizzazione dei “cameroni” per la successiva realizzazione del lotto 5 al parco Melta, facilitata con la soluzione a 2 frese meccaniche, consentirebbe di evitare di affrontare le criticità ambientali e sociali emerse nell’ex Scalo Filzi, con una parte ancora sotto sequestro da parte dell’Autorità giudiziaria ed evitare le pesanti ripercussioni sulla viabilità in Via Brennero. In tal modo la bonifica totale del SIN TRENTO e delle aree limitrofe potranno essere affrontate in modo disgiunto e in tempi e modi congrui e pertinenti.

Il CMST ritiene importante che nel corso della suddetta riunione si sia deciso di dare seguito al Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) per l’interramento della ferrovia storica nel centro abitato di Trento. Attendiamo di vedere il finanziamento del DOCFAP nel Contratto di Programma Investimenti tra Stato ed RFI. In tale fase di progettazione il CMST ritiene importante inserire alternative progettuali che prevedano l’utilizzo del sistema TRAM TRENO in superficie a Trento, anziché il Bus Rapid Transit, previsto nel PUMS di Trento.

Infine il CMST ritiene importante che si debba realizzare una massa critica in Trentino affinché si possa avere dal governo nazionale i finanziamenti necessari. La circonvallazione ferroviaria di Trento costituisce una irripetibile opportunità per realizzare la metropolitana di superficie e il sistema di mobilità sostenibile in Trentino.

Ing. Ezio Viglietti e Pina Lopardo

COMITATO MOBILITA’ SOSTENIBILE TRENTINO “ING. ALBERTO BACCEGA”