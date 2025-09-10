TASS (TELEGRAM) * «WHITAKER, GLI USA DIFENDERANNO OGNI CENTIMETRO DEL TERRITORIO DELLA NATO»

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)
Il Rappresentante permanente degli Stati Uniti presso la NATO Matthew Whitaker ha dichiarato, dopo l’incidente con i droni nello spazio aereo della Polonia, che Washington proteggerà ogni centimetro del territorio della NATO.
“Siamo al fianco dei nostri alleati della NATO di fronte a queste violazioni dello spazio aereo e difenderemo ogni centimetro del territorio della NATO”, ha scritto l’inviato sulla sua pagina X.
US Permanent Representative to NATO Matthew Whitaker said after the incident with drones in Poland’s airspace that Washington will protect every inch of NATO territory.
“We stand by our NATO allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory,” the envoy wrote on his X page.