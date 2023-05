DAL RÍ (UDC TN-AA) * DIRITTI CIVILI: « NOI C’ERAVAMO PER DIFENDERE I PRIMI 54 ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCRIMINATORI, CI SAREMO ANCORA »

08.51 - mercoledì 31 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Di giornate di festa e di lotta nelle piazze tra il maggio 2021 ed il maggio 2022 non ne sono certo mancate. Sappiamo chi c’era e chi non c’era. Come nell’occasione si comportarono Ianeselli e Valduga e come si mossero i giornali ed i giornalisti.

Noi per difendere i primi 54 articoli della Costituzione Italiana dalle forzature di governi inetti, contro provvedimenti inutilmente discriminatori e vessatori, c’eravamo, “CiSiamo“! e ci saremo ancora.

Per questo troviamo più squallide certe capriole di costoro che quelle di coloro che si scelgono dei diritti Individuali mai messi in discussione in 50 anni e tentano di contrabbandarli per diritti civili. Quando loro però, solo un anno fa, i diritti civili e costituzionali preferivano difenderli in “V irtual work” e solo se tutti erano d’accordo. Che il meteo vi benedica.

*

Roberto Dal Rí

Commissario straordinario dell’Udc per il Trentino Alto Adige