CRISTIANO ROMANI (LEGA) * AREZZO: «+48% DI FURTI IN CASA E SPACCIO DILAGANTE, CHI DELINQUE VA SUBITO ESPULSO»

14.54 - giovedì 18 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cristiano Romani: Capolista Lega Salvini Premier – Collegio di Arezzo. Arezzo, +48% di furti in casa e spaccio dilagante. Romani (Lega): “Serve tolleranza zero. Chi delinque va espulso subito”.

I dati parlano chiaro e non possono essere ignorati: i furti in abitazione nella provincia di Arezzo sono aumentati del 48% in un solo anno. Un dato allarmante, che si aggiunge a una lunga serie di episodi di rapine, truffe, violenze e soprattutto alla crescita dello spaccio di sostanze stupefacenti, sempre più diffuso nei quartieri urbani, nei parchi e persino nei pressi degli istituti scolastici.

Una città ferita dai numeri

+48% furti in casa (2024-2025)

Oltre 10.000 reati registrati in un solo anno

10ª provincia in Italia per omicidi volontari denunciati

Spaccio documentato in almeno 42 episodi in un anno

Sequestri per oltre 80 kg di droga in operazioni interforze

Zone come Saione, Piazza della Badia e Campo di Marte sono diventate simboli di insicurezza e degrado. In diverse operazioni delle forze dell’ordine è emerso chiaramente il coinvolgimento di soggetti extracomunitari, spesso irregolari, privi di occupazione e collegati a reti criminali attive nel traffico di droga e nei reati predatori.

La denuncia politica

“Questa non è più una semplice emergenza: è il frutto diretto di anni di lassismo, buonismo e mancanza di coraggio politico. I cittadini di Arezzo sono stanchi di sentirsi prigionieri nelle loro case mentre bande di delinquenti agiscono indisturbate, spesso protette da una gestione irresponsabile dell’immigrazione e della sicurezza.”

Così dichiara Cristiano Romani, Capolista della Lega Salvini Premier nel collegio di Arezzo, che da settimane raccoglie le istanze dei cittadini esasperati, dei commercianti colpiti dai furti, e delle famiglie preoccupate per lo spaccio davanti alle scuole.

Le proposte della Lega per Arezzo e Provincia

1. Tolleranza zero verso furti, spaccio e degrado urbano

2. Espulsione immediata per stranieri irregolari e delinquenti

3. Controlli severi sui centri di accoglienza e le residenze fittizie

4. Installazione di telecamere intelligenti nei punti più sensibili

5. Presenza costante delle forze dell’ordine nei quartieri più a rischio

6. Prevenzione del consumo di droga tra i giovani

7. Difesa del commercio locale e tutela dei cittadini

8. Collaborazione istituzionale su base locale

“La sicurezza è un diritto sacrosanto, non un lusso per pochi. Chi rispetta le regole è il benvenuto, chi viene ad Arezzo per delinquere deve essere identificato, arrestato ed espulso. Senza se e senza ma.”

La Lega Salvini Premier è pronta a riportare ordine, legalità e buon senso nelle istituzioni, con un impegno diretto nei consigli comunali, in Regione e in Parlamento.