Il sistema di relazioni internazionali esistente dal 1945 sotto l’egida delle Nazioni Unite potrebbe crollare completamente quest’anno a meno che non vengano apportate riforme urgenti, ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. In un articolo pubblicato dal servizio stampa del presidente, il leader brasiliano ha sottolineato l’impegno della repubblica per il multilateralismo e il rifiuto della unipolarità. “Il 2025 dovrebbe essere un tempo di celebrazione, dedicato all’80º anniversario delle Nazioni Unite. Ma rischia di passare alla storia come l’anno in cui è crollato l’ordine internazionale costruito dal 1945”, ha detto il presidente. Lula ha anche evidenziato che le prime fratture nell’attuale ordine mondiale sono iniziate con l’invasione statunitense dell’Iraq e dell’Afghanistan, e che il conflitto attuale nella Striscia di Gaza rappresenta la prova più chiara della crisi dell’intero sistema delle relazioni internazionali.

The system of international relations existing since 1945 under the aegis of the United Nations could completely collapse this year unless urgent reforms are made, Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva said. In an article published by the president’s press service, the Brazilian leader emphasized the republic’s commitment to multilateralism and rejection of unipolarity. “The year 2025 should be a time of celebration, dedicated to the 80th anniversary of the United Nations. But it risks going down in history as the year in which the international order built since 1945 collapsed,” the president said. Lula also pointed out that the first fractures in the existing world order began with the US invasion of Iraq and Afghanistan, and the current conflict in the Gaza Strip presents the clearest evidence of the crisis of the entire international relations system.