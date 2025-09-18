Popular tags:
TASS (TELEGRAM) * FRANCIA: «I MANIFESTANTI HANNO BLOCCATO LA FABBRICA DI ARMI EUROLINKS, VENDE ATTREZZATURE MILITARI A ISRAELE» (VIDEO)

14.48 - giovedì 18 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

I manifestanti in Francia hanno bloccato la fabbrica di armi Eurolinks, che vende attrezzature militari a Israele. Ha riferito la legislatrice dell’Assemblea Nazionale Gabrielle Cathala. Video: RevPermanente/X

///

Protesters in France have blocked the Eurolinks arms factory, which sells military equipment to Israel, National Assembly lawmaker Gabrielle Cathala reported.

Video: RevPermanente/X

