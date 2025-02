CORTE DI CASSAZIONE * RICORSI SCARANO E CASCONE: «DISPOSTO L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE APPELLO SALERNO / RINVIO PER NUOVO GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE APPELLO NAPOLI»

20.10 - martedì 25 febbraio 2025

OGGETTO: comunicazione inerente alla decisione sui ricorsi proposti da Scarano Nunzio e da Cascone Tiziana.

La Seconda sezione penale, ad esito della pubblica udienza del 25 febbraio 2025, ha disposto:

-l’annullamento della sentenza della Corte di appello di Salerno in data 16 aprile 2024 con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, Scarano Nunzio e Cascone Tiziana erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni cinque, mesi tre di reclusione ed euro 5.000,00 di multa con le pene accessorie di legge il primo, e alla pena di anni due, mesi cinque di reclusione ed euro 3.200,00 di multa la seconda, per i reati rispettivamente loro ascritti di riciclaggio aggravato continuato (capi A e G per Scarano; capo C per Cascone);

-il rinvio per nuovo giudizio nei confronti di Scarano Nunzio e di Cascone Tiziana avanti alla Corte di appello di Napoli.

