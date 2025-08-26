TASS (TELEGRAM) * «XI JINPING HA INCONTRATO VOLODIN, RAFFORZATI I LEGAMI TRA CINA E RUSSIA»

07.14 - martedì 26 agosto 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Il Presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il Presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin, in visita di lavoro a Pechino, ha riferito la China Central Television.

Volodin ha informato Xi Jinping sulla decima sessione della Commissione interparlamentare per la cooperazione tra l’Assemblea federale russa e il Congresso nazionale del popolo cinese, che si è svolta oggi a Pechino.

Xi Jinping ha sottolineato i contributi del Presidente e dei membri della Duma di Stato “allo sviluppo delle relazioni Cina-Russia e della cooperazione bilaterale”, che “la parte cinese apprezza molto”.

///

Chinese President Xi Jinping met with the Chairman of the Russian State Duma Vyacheslav Volodin, who is on a working visit to Beijing, China Central Television reported.

Volodin briefed Xi Jinping on the 10th session of the Interparliamentary Commission for Cooperation between the Russian Federal Assembly and the National People’s Congress of China, which took place today in Beijing.

Xi Jinping highlighted the contributions of the Speaker and members of the State Duma “to the development of China-Russia relations and bilateral cooperation,” which “the Chinese side highly values.”