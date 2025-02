CORTE COSTITUZIONALE * BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA: «ESCLUSIONE DELLA SICILIA DAI RISTORI IRPEF 2024, VIOLAZIONE DELL’AUTONOMIA FINANZIARIA»

11.26 - giovedì 13 febbraio 2025

Testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Bilancio e contabilità pubblica – Legge di bilancio 2024 – Previsione che, in attuazione dell’accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2023 tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, è riconosciuto alle predette autonomie speciali, secondo gli importi previsti nella relativa tabella, un contributo di 105.581.278 euro per l’anno 2024 in relazione agli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle detrazioni fiscali connessa all’attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle altre misure in tema di imposte sui redditi – Previsione che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 22, della legge n. 197 del 2022 – Denunciata omessa indicazione in ordine a un accantonamento di risorse finanziarie in favore della Regione Siciliana –

Esclusione della regione, con decisione unilaterale da parte del legislatore statale, da un qualunque ristoro volto ad attenuare gli effetti finanziari conseguenti alla revisione della disciplina dell’Irpef – Lesione delle prerogative statutarie e delle correlate norme di attuazione, a fronte del rilevante taglio di risorse al sistema finanziario regionale – Contrasto con il principio consensuale che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale – Alterazione dell’equilibrio finanziario sotteso al bilancio regionale – Pregiudizio dell’autonomia finanziaria e di bilancio nonché del corretto esercizio delle funzioni regionali – Violazione dei principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni – Violazione della garanzia dell’equilibrio dei bilanci – Violazione del principio di ragionevolezza, a fronte del diverso trattamento deteriore della Regione Siciliana rispetto al complesso delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.