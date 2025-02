EUROSTAT * PRODUZIONE INDUSTRIALE – DICEMBRE 2024: «I MAGGIORI CALI ANNUALI REGISTRATI IN AUSTRIA (-9,5%) / ITALIA (-7,1%) / UNGHERIA (-6,4%)

11.14 - giovedì 13 febbraio 2025

Produzione industriale in calo dell’1,1% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE. In calo del 2,0% nell’area dell’euro e dell’1,7% nell’UE rispetto a dicembre 2023.

A dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, la produzione industriale destagionalizzata è diminuita dell’1,1% nell’area dell’euro e dello 0,8% nell’UE, secondo le prime stime di Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. A novembre 2024, la produzione industriale è cresciuta dello 0,4% nell’area dell’euro e dello 0,2% nell’UE.

La produzione industriale media annua per l’anno 2024, rispetto al 2023, è diminuita dell’1,7% nell’area dell’euro e del 2,0% nell’UE.

Confronto mensile per raggruppamento industriale principale e per Stato membro

Nell’area dell’euro a dicembre 2024, rispetto a novembre 2024, la produzione industriale

è diminuita dell’1,9% per i beni intermedi,

è aumentata dello 0,5% per l’energia,

è diminuita del 2,6% per i beni strumentali,

è diminuita dello 0,7% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata del 5,1% per i beni di consumo non durevoli.

Nell’UE, la produzione industriale

è diminuita dell’1,8% per i beni intermedi,

è aumentata dello 0,6% per l’energia,

è diminuita del 2,0% per i beni strumentali,

è diminuita dell’1,0% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata del 5,2% per i beni di consumo non durevoli.

Le maggiori diminuzioni mensili sono state registrate in Belgio (-6,8%), Portogallo (-4,4%) e Austria (-3,3%). Gli incrementi più elevati sono stati osservati in Irlanda (+8,2%), Lussemburgo (+6,7%) e Croazia (+6,3%).

Confronto annuale per principale raggruppamento industriale e per Stato membro

Nell’area dell’euro a dicembre 2024, rispetto a dicembre 2023, la produzione industriale

è diminuita del 2,4% per i beni intermedi,

è aumentata dello 0,5% per l’energia,

è diminuita dell’8,1% per i beni strumentali,

è diminuita del 2,2% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata dell’8,3% per i beni di consumo non durevoli.

Nell’UE, la produzione industriale

è diminuita del 2,3% per i beni intermedi,

è aumentata dello 0,6% per l’energia,

è diminuita del 7,5% per i beni strumentali,

è diminuita dell’1,8% per i beni di consumo durevoli,

è aumentata dell’8,2% per i beni di consumo non durevoli.

I maggiori cali annuali sono stati registrati in Austria (-9,5%), Italia (-7,1%) e Ungheria (-6,4%). Gli incrementi più elevati sono stati osservati a Malta (+14,4%), Irlanda (+10,1%) e Lituania (+7,6%).

Industrial production down by 1.1% in the euro area and by 0.8% in the EU. Down by 2.0% in the euro area and by 1.7% in the EU compared with December 2023.

In December 2024, compared with November 2024, seasonally adjusted industrial production decreased by 1.1% in the euro area and by 0.8% the EU, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In November 2024, industrial production grew by 0.4% in the euro area and by 0.2% in the EU.

Monthly comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in December 2024, compared with November 2024, industrial production

decreased by 1.9% for intermediate goods,

increased by 0.5% for energy,

decreased by 2.6% for capital goods,

decreased by 0.7% for durable consumer goods,

increased by 5.1% for non-durable consumer goods.

In the EU, industrial production

decreased by 1.8% for intermediate goods,

increased by 0.6% for energy,

decreased by 2.0% for capital goods,

decreased by 1.0% for durable consumer goods,

increased by 5.2% for non-durable consumer goods.

The largest monthly decreases were recorded in Belgium (-6.8%), Portugal (-4.4%) and Austria (-3.3%). The highest increases were observed in Ireland (+8.2%), Luxembourg (+6.7%) and Croatia (+6.3%).

Annual comparison by main industrial grouping and by Member State

In the euro area in December 2024, compared with December 2023, industrial production

decreased by 2.4% for intermediate goods,

increased by 0.5% for energy,

decreased by 8.1% for capital goods,

decreased by 2.2% for durable consumer goods,

increased by 8.3% for non-durable consumer goods.

In the EU, industrial production

decreased by 2.3% for intermediate goods,

increased by 0.6% for energy,

decreased by 7.5% for capital goods,

decreased by 1.8% for durable consumer goods,

increased by 8.2% for non-durable consumer goods.

The largest annual decreases were recorded in Austria (-9.5%), Italy (-7.1%) and Hungary (-6.4%). The highest increases were observed in Malta (+14.4%), Ireland (+10.1%) and Lithuania (+7.6%).