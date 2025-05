CCIAAT – TRENTO E BOLZANO * “MADE IN ITALY“: GALATEO, «MARCHIO RAFFORZATO CON IDENTITÀ E MAESTRIA, IN ALTO ADIGE L’ECCELLENZA PRENDE FORMA»

10.12 - giovedì 8 maggio 2025

Nel pomeriggio di ieri, la Camera di Commercio di Bolzano ha organizzato un evento informativo sulla tutela dei prodotti artigianali e industriali, con particolare attenzione alla nuova Indicazione geografica protetta (IGP).

“Per le imprese altoatesine e trentine il marchio Made in Italy e la nuova indicazione geografica protetta (IGP) rappresentano un’opportunità strategica da valorizzare, in grado di garantire una maggiore visibilità e tutela dalle possibili contraffazioni. Le Camere di Commercio di Bolzano e di Trento sono a disposizione delle imprese interessate per fornire loro informazioni e consulenze in merito”, hanno sottolineato Michl Ebner e Andrea De Zordo, rispettivamente Presidente dell’Ente camerale di Bolzano e di Trento.

Marco Galateo, Vicepresidente della Provincia autonoma di Bolzano e Assessore all’artigianato e all’industria, ha aggiunto: “Nel mondo, il marchio Made in Italy è sinonimo di qualità, stile e artigianato artistico, valori che in Alto Adige si esprimono in modo unico. L’Alto Adige, punto d’incontro fra la tradizione alpina e la creatività italiana, unisce il meglio di queste due culture. I nostri prodotti combinano raffinata maestria, produzione sostenibile e identità inconfondibile, contribuendo così a rafforzare il valore del marchio Made in Italy”.

Per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese in modo mirato, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha istituito una “Casa del Made in Italy” in ogni regione italiana. Nicola Marco Fabozzi, Responsabile delle Case del Made in Italy di Bolzano e Trento, ha illustrato le attività e i servizi offerti da questi nuovi sportelli, che favoriscono il dialogo e lo scambio tra imprese, cittadini e istituzioni e che sono finalizzati alla creazione di nuove opportunità di sviluppo economico e territoriale. A Trento, la sede della “Casa del Made in Italy” si trova in via Trener 7 e a Bolzano presso lo storico Palazzo delle Poste in piazza Parrocchia; entrambi gli sportelli sono stati inaugurati ufficialmente a fine febbraio 2025.

Antonio Lirosi, dell’Ufficio italiano brevetti e marchi di Roma, è intervenuto spiegando il significato della nuova indicazione geografica protetta per i prodotti artigianali e industriali. Se da anni le indicazioni geografiche protette a tutela dei prodotti agricoli e alimentari sono riconosciute in tutta l’UE, l’analogo titolo a garanzia delle produzioni artigianali e industriali è stato introdotto solo di recente e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le loro produzioni più tipiche.

Grazie al Regolamento UE 2023/2411, sarà possibile tutelare a livello europeo speciali competenze, tradizioni e qualità locali relative ai prodotti artigianali e industriali. Tuttavia, la condizione necessaria è che le caratteristiche del prodotto siano strettamente legate alla sua origine geografica. Le domande per ottenere questa tutela potranno essere presentate alle autorità competenti a partire dal 1° dicembre 2025.

I vantaggi sono molteplici: le imprese potranno avvalersi del simbolo ufficiale IGP, valorizzando le proprie competenze e proteggendo i prodotti dalle contraffazioni. Allo stesso tempo, i consumatori e le consumatrici potranno identificare facilmente il legame tra qualità e origine geografica.