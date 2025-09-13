CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO * INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE: « 59.793 INTERVENTI DAL 15 GIUGNO, 2.412 NELL’ULTIMA SETTIMANA»

14.00 - sabato 13 settembre 2025

Dal 15 giugno al 12 settembre sono stati 59.793 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere: 6.708 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sempre dal 15 giugno, sono state effettuate dalla flotta aerea del Corpo nazionale 4.652 ore di volo per missioni antincendio, mentre sono stati 20.953 i lanci di sostanze estinguenti effettuati sulle fiamme. Nell’ultima settimana, dal 6 al 12 settembre, invece sono stati svolti 2.412 dalle squadre del Corpo nazionale.

Il maggior numero di incendi si registra in Sicilia, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 769 interventi. Le altre regioni maggiormente colpite dagli incendi sono state la Calabria (432), la Puglia (375) e il Lazio (220). Sempre nell’ultima settimana sono stati 31 gli interventi effettuati dalla flotta aerea del Corpo nazionale per il contrasto agli incendi boschivi, mentre a terra le squadre hanno operato per un totale di 3.174 ore di lavoro.