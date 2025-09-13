TASS (TELEGRAM) * SANCHEZ, «MADRID SI UNIRÀ ALL’INIZIATIVA NATO, RAFFORZERÀ LE POSIZIONI SUL FIANCO ORIENTALE»

12.43 - sabato 13 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

Madrid si unirà ad un’iniziativa della NATO per rafforzare le posizioni dell’Alleanza sul suo fianco orientale, ha riferito il Primo Ministro spagnolo Pedro Sanchez.

“La Spagna contribuirà con i suoi mezzi aerei al nuovo meccanismo di sicurezza che la NATO dispiegherà sul fianco orientale dell’Europa”, ha scritto il primo ministro sulla sua pagina X.

“Questi mezzi si uniranno a quelli già presenti in Lettonia, Lituania e altri Paesi e vi rimarranno per tutto il tempo necessario”, ha aggiunto Sanchez.

Madrid will join a NATO initiative to strengthen the alliance’s positions on its eastern flank, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez reported.

“Spain will contribute its air assets to the new security mechanism that NATO will deploy on the eastern flank of Europe,” the prime minister wrote on his X page.

“These assets will join those already in place in Latvia, Lithuania, and other countries and will remain there for as long as necessary,” Sanchez added.