COMMISSIONE EUROPEA * CURE MEDICHE: «L’UE STANZIA 22 MILIONI PER I PAZIENTI DI GERUSALEMME EST, INCLUSI QUELLI DI GAZA E CISGIORDANIA»

12.53 - venerdì 1 agosto 2025

L’UE fornisce 22 milioni di EUR per sostenere i pazienti, anche di Gaza e della Cisgiordania, negli ospedali di Gerusalemme Est.

L’Unione europea ha fornito un contributo di 22 milioni di EUR all’Autorità palestinese (AP) a sostegno del pagamento di trasferimenti per cure mediche nella rete ospedaliera di Gerusalemme Est. Anche l’Italia ha partecipato con un milione di EUR aggiuntivo.

Grazie a questo sostegno i sei ospedali di Gerusalemme Est, attualmente sotto pressione a causa del conflitto in corso e delle sfide economiche dovute alla guerra a Gaza, potranno continuare a fornire servizi sanitari di alto livello ai pazienti palestinesi – provenienti anche da Gaza e dalla Cisgiordania.

L’UE e i suoi Stati membri sostengono l’AP con contributi regolari al pagamento di trasferimenti per cure mediche agli ospedali di Gerusalemme Est dal 2013, per un totale che attualmente ammonta a oltre 213 milioni di EUR. Questi ospedali fanno parte del sistema sanitario palestinese e offrono servizi medici specializzati che non sono disponibili negli ospedali pubblici.

Il contributo di quest’anno rientra nel programma pluriennale globale di 1,6 miliardi di EUR per la ripresa e la resilienza della Palestina e, considerate le difficoltà dell’attuale situazione sul campo e le ripercussioni su alcuni donatori, è stato aumentato rispetto allo scorso anno.

A seguito del pagamento di 150 milioni di EUR a giugno, l’AP ha ricevuto assistenza finanziaria per 172 milioni di EUR nel 2025.

I pagamenti sono convogliati attraverso il sostegno finanziario diretto PEGASE, un meccanismo palestino-europeo per la gestione trasparente e sicura degli aiuti socioeconomici. La Commissione sta istituendo un “gruppo dei donatori palestinesi” che consentirà di offrire ai partecipanti e ai donatori PEGASE come sistema sicuro per convogliare il sostegno all’AP.