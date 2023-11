CGIL CISL UIL – TRENTINO * ATTACCO OMOFOBO A TRENTO: « SCUOLE, È GIUNTO IL MOMENTO DI RIPRISTINARE I CORSI ALL’EDUCAZIONE DI GENERE »

17.13 - giovedì 2 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Cgil Cisl Uil condannano quanto avvenuto e insistono sull’urgenza di investire nella cultura del rispetto delle differenze. La solidarietà alle vittime dell’attacco omofobo in centro a Trento. Cgil Cisl Uil del Trentino esprimono ferma condanna per l’aggressione omofoba avvenuta nei giorni scorsi in centro a Trento, di cui sono stati vittime due studenti universitari. “Un episodio che desta preoccupazione perché segnala la diffusione di un clima di intolleranza e odio verso le diversità che non può essere né giustificato né tollerato”, scrivono le tre sigle in una nota stampa rimarcando l’urgenza di investire a tutti i livelli e a tutte le età, a cominciare dalla scuola, su una cultura del rispetto, dell’accoglienza e della piena valorizzazione delle differenze.

“Ci auguriamo che le forze dell’ordine svolgano tutti gli accertamenti per individuare i responsabili di quanto accaduto. In ogni caso restiamo convinti che di fronte ad episodi di questo tipo sia necessario ma non sufficiente agire per individuare i colpevoli. Va fatto un lavoro molto più ampio che coinvolge il piano culturale per contrastare tutte le forme di violenza verso le diversità. E’ anche per questa ragione che crediamo sia giunto il momento di ripristinare anche nelle scuole trentine i corsi all’educazione di genere”.