BMPS – BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA * «COEFFICIENTI PATRIMONIALI AMPIAMENTE SUPERIORI AI REQUISITI PATRIMONIALI RICHIESTI DALLA BCE»

08.11 - martedì 2 dicembre 2025

BMPS: COEFFICIENTI PATRIMONIALI AMPIAMENTE SUPERIORI AI REQUISITI PATRIMONIALI RICHIESTI DALLA BCE

REQUISITO DI CET1 RATIO AL 9,01%
CON PILLAR II REQUIREMENT “P2R” IN RIDUZIONE DAL 2,50% AL 2,20%
PILLAR II CAPITAL GUIDANCE IN RIDUZIONE DAL 1,15% AL 1,00%

Banca Monte dei Paschi di Siena (“BMPS”) comunica di aver ricevuto notifica della decisione finale della Banca Centrale Europea (“BCE”) riguardante i requisiti patrimoniali da soddisfare su base consolidata dal 1° dicembre 2025, ad esito della revisione della decisione SREP assunta il 10 dicembre 2024.

Il requisito aggiuntivo di capitale “P2R” risulta in miglioramento di 30 bps rispetto al livello precedente (2,50%), attestandosi al 2,20%.

ll requisito minimo complessivo in termini di Common Equity Tier 1 ratio si attesta al 9,01%, somma tra Pillar 1 – P1R (4,50%), Pillar 2 – P2R (2,20%)1 e Combined Buffer Requirement – CBR (3,27%)2.

La Pillar II Capital Guidance “P2G”, fissata all’1,00%, risulta in riduzione di 15 bps rispetto al livello precedente.

Sulla base dei risultati al 30 settembre 2025, la Banca rispetta ampiamente i nuovi requisiti, con coefficienti patrimoniali a livello consolidato pari a:
– 16,9% fully loaded, per il Common Equity Tier 1 ratio, rispetto a un requisito del 9,01%;
– 19,3% fully loaded, per il Total Capital ratio, rispetto al requisito del 13,47%

