AQUILA BASKET * SCAFATI: “ DECIMA VITTORIA E RECORD DI PUNTI SEGNATI, 110-119 PER IL TEAM DI TRENTO”

20.31 - domenica 8 dicembre 2024

L’Aquila è da Record! Decima vittoria e record di punti segnati. A Scafati finisce 110-119

SCAFATI – Decima vittoria consecutiva per la Dolomiti Energia Trentino, che alla Beta Ricambi Arena si impone con un incredibile 110-119. Un successo che segna il nuovo record di punti segnati per i bianconeri in una partita di Serie A, superando i 116 punti realizzati il 23 novembre 2014 contro Cremona, ma in quell’occasione dopo ben tre overtime. La prestazione corale di Trento è stata straordinaria, con cinque giocatori in doppia cifra e 24 assist distribuiti. Top scorer della serata è stato Jordan Ford con 25 punti. Non sono bastate a Scafati le performance di Steward, autore di 34 punti (con un incredibile 12/14 al tiro), e di Gray, che ha chiuso con 28 punti. Sono in vendita i biglietti per le prossime sfide casalinghe: contro il Bahcesehir il 3 gennaio alle 20:00 e contro Cremona il 5 gennaio alle 18:30. I biglietti sono disponibili presso l’Aquila Store e online sul circuito Vivaticket.

LA CRONACA – La Dolomiti Energia Trentino parte con: Ellis, Cale, Pecchia, Lamb e Bayehe mentre Scafati risponde con: Cinciarini, Gray, Steward, Pinkins, Akin.

Lamb apre la partita con un elegante fadeaway dal post basso, ma l’ala campana Pinkins risponde subito, e con Gray Scafati si porta sul +3. Pecchia colpisce con una splendida tripla, ma Gray e Steward spingono i padroni di casa sul +4. Bayehe si prende la scena con quattro punti consecutivi, riportando il match in parità sull’11-11. Steward infila una gran tripla e Cinciarini, preciso dalla lunetta, regala a Scafati il +5. Trento risponde con un controparziale guidato da Lamb, che riporta tutto in equilibrio sul 22-22. La difesa dei bianconeri fatica a contenere l’attacco campano, commettendo ben 9 falli nei primi 9 minuti di gioco. Nonostante ciò, Trento rimane a contatto e, sulla sirena, Ford firma il sorpasso, chiudendo il primo quarto sul 30-31 a favore dell’Aquila.

Ford inaugura il secondo quarto con una fulminea penetrazione al ferro, proseguendo il suo ottimo momento. Cale segna il 30-35, costringendo coach Pilot a chiamare timeout per interrompere il ritmo bianconero. Pinkins continua a essere preciso dalla lunetta e poco dopo aggiunge due punti con un eccellente roll al ferro. Cinciarini riporta avanti Scafati con una giocata di esperienza, ma Trento risponde con Ellis e Ford, allungando nuovamente sul +5. Gray e Steward però tengono Scafati in partita, trovando il modo di riportare la gara in parità. Nel finale, è ancora Ford a prendersi la scena, segnando sulla sirena il canestro che fissa il punteggio sul 59-60 a favore di Trento all’intervallo lungo.

Pecchia cattura un rimbalzo difensivo, parte in contropiede e appoggia immediatamente due punti. Gray risponde per Scafati, riportando il punteggio in parità a quota 64, ma Žukauskas colpisce subito dopo con una splendida tripla dalla punta. Gray, in serata di grazia, continua a trascinare la Givova. Trento però non si lascia intimidire e piazza un parziale importante, culminato con Ford che firma il 74-81, costringendo coach Pilot a chiamare timeout. Steward e Pinkins riportano sotto Scafati con alcune giocate fondamentali, ma Trento risponde con sicurezza: Lamb e Žukauskas mantengono i bianconeri avanti, chiudendo il terzo periodo sull’82-88.

Forray inaugura l’ultimo quarto con una tripla dall’angolo, seguito da Ellis e da un preciso tiro dalla media di Žukauskas, portando Trento sull’84-96. Scafati si sblocca con Cinciarini dalla lunetta, ma Ford risponde immediatamente con un’altra tripla. Steward e Cinciarini, quest’ultimo ancora preciso dalla lunetta, accorciano le distanze, ma Ellis piazza un and one fondamentale, e Cale infila una tripla che vale il 90-105. Scafati prova a reagire con Steward e Akin, tornando a -8, ma Žukauskas colpisce ancora con una gran tripla. Pinkins replica per la Givova, ma Cale punisce dall’angolo, tenendo Trento saldamente in controllo. Ellis firma un’altra tripla e Žukauskas chiude i giochi segnando la tripla che vale il nuovo record di punti realizzati in una partita per Trento. La Dolomiti Energia Trentino conquista la decima vittoria consecutiva, imponendosi su Scafati con il punteggio finale di 119-110.

GIVOVA SCAFATI 110

DOLOMITI ENERGIA TRENTO 119

(30-31; 59-60; 82-88)

Givova Scafati: Gray 28, Sangiovanni N.E, Zanelli 2, Ulaneo 2, Sorokas 5, Greco N.E, Miaschi, Pinkins 20, Cinciarini 13, Steward 34, Akin 4, McRae 2. Coach Pilot.

Dolomiti Energia Trento: Ellis 13, Cale 17, Ford 25, Pecchia 7, Niang 6, Forray 5, Lamb 18, Bayehe 6, Badalau N.E, Žukauskas 22. Coach Galbiati.

Paolo GALBIATI (Coach Dolomiti Energia Trentino): «È stata una partita ad altissimo ritmo, dove gli attacchi hanno avuto la meglio. Scafati è una squadra di tantissimo talento, e Steward è un giocatore davvero forte, capace di alternare prestazioni eccellenti come quella di oggi a gare meno convincenti. Avremmo potuto fare molto meglio in difesa, soprattutto nel primo tempo, ma è un periodo complicato a causa delle assenze e di qualche acciacco. In attacco siamo stati molto disciplinati e, nonostante ultimamente le percentuali non ci avessero assistito, questa sera sono state dalla nostra parte. Sicuramente dobbiamo lavorare per migliorare molto in difesa, ma siamo comunque contenti di aver portato a casa questa vittoria».