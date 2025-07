TASS * INCONTRO PUTIN-ERDOGAN: «CRISI SIRIANA, INVITO A DIALOGO E STABILITÀ / VERTICE RUSSIA-UCRAINA AD ISTANBUL, OK PER LA DISPONIBILITÀ»

18.30 - venerdì 18 luglio 2025

Key takeaways from a telephone conversation between Russian President Vladimir Putin and Turkish leader Recep Tayyip Erdogan:

▪️ Putin and Erdogan discussed several key issues of the bilateral ties development

▪️ Putin and Erdogan expressed concern over the current escalation in Syria and called for stabilizing the situation through dialogue

▪️ Putin and Erdogan called for respecting Syria’s sovereignty and territorial integrity

▪️ Putin thanked Erdogan for his readiness to facilitate direct Russian-Ukrainian talks in Istanbul