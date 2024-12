MEDIASET – ITALIA 1 * “LE IENE“: «STASERA 8 DICEMBRE IL MONOLOGO DI LORENZO RICHELMY»

19.32 - domenica 8 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Andrà in onda stasera, domenica 8 dicembre, a “Le Iene” il monologo di Lorenzo Richelmy, una confessione sul tema dello stalking che l’attore affiderà per la prima volta alle telecamere del programma di Italia 1, visto che si tratta di una realtà che – purtroppo – racconta di aver vissuto in prima persona. Lorenzo ripercorre le tappe di un incubo fatto da decine di migliaia di messaggi prima d’amore e poi di odio, in un’altalena fra lusinghe e insulti spregevoli, emoticon e foto erotiche inviate senza consenso. Un bombardamento a cui l’attore non avrebbe mai risposto, cosa che, tuttavia, non sarebbe servita da deterrente, visto che l’ultimo risalirebbe ad appena una manciata di giorni fa, e che lo avrebbe convinto a rivolgersi alle autorità per sporgere una denuncia.

Questa un’anticipazione:

«27432 messaggi, in 10 anni mi hai mandato 27432 messaggi. Ho fatto il calcolo: sono 7 messaggi e mezzo al giorno. Avrei voluto leggerli tutti, ma non ce l’ho fatta, non per la quantità, per il contenuto. Mi sono fatto aiutare da chat gpt, di questi 27432 messaggi, 11300 sono messaggi di odio, 7006 sono messaggi d’amore, 6325 sono messaggi neutri, 1290 emoticon, 1000 foto a sfondo erotico, 410 foto a sfondo erotico con te come soggetto, 101 brani musicali. A chat gpt ho anche chiesto di fare una classifica delle parole più usate, al primo posto troviamo: ‘amore’ con 14612 risultati,

al secondo posto troviamo ‘cucciolo’ con 9314 risultati, al terzo posto troviamo ‘t***a’ con 6000 risultati. Menzione d’onore per il verbo ‘leccare’ che compare, in tutte le sue desinenze, 3726 volte. A questi 27432 messaggi non ho mai risposto. Allora ho deciso di rispondere all’ultimo, su Telegram, l’unica chat che ti permette ancora di scrivermi, 29 novembre 2024 ‘Sei la mia t***a più lurida’.

Tranquillo, non lo faccio il tuo nome. Ti ho già denunciato».

Grazie per l’attenzione