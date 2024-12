FRATELLI D’ITALIA * ATREJU 2024 – AGENDA 9/12: «ORE 17.00 PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LA DESTRA ITALIANA IN EUROPA“ / 18.00 IL BULLISMO VISTO DALLE DONNE»

18.46 - domenica 8 dicembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Agenda Atreju lunedì 9 dicembre . Apertura accrediti ore 14.30. Il programma completo

https://www.atreju.org/programma/

Seconda giornata domani, lunedì 9 dicembre, per Atreju “La via italiana” che ha preso il via e prosegue fino a domenica 15 al Circo Massimo di Roma.

Alle 17 presentazione del libro “La destra italiana in Europa. Dall’europarlamento ai conservatori” di *Fabrizio Tatarella*, con gli interventi, tra gli altri, del senatore *Michele Barcaiuolo* e della deputata *Lucrezia Mantovani*.

Alle 18 donne al centro con un dibattito sul tema del bullismo in cui si confronteranno le attrici *Maria Grazia Cucinotta*, *Martina Stella* e *Sara Ciocca*, insieme alla campionessa olimpionica *Elisa Di Francisca*, alla conduttrice *Anna Falchi* e alla cantante *Nina Zilli*.

Alle 19 parleranno delle opportunità sprecate per Roma i deputati *Marco Perissa* e *Luciano Ciocchetti*, le senatrici *Cinzia Pellegrino* e *Lavina Mennuni*, il presidente del Consiglio Regionale del Lazio *Antonello Aurigemma*, e *Fabrizio Ghera*, assessore della Regione Lazio, insieme a consiglieri comunali e di Roma Capitale.