AMAZON * REPLICA A GARANTE PRIVACY: «ISPEZIONI, PIENA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ E MASSIMA TRASPARENZA SULLE PRATICHE OPERATIVE»

19.47 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Riportiamo di seguito la posizione diffusa da Amazon in merito alla notizia delle ispezioni condotte dal Garante per la protezione dei dati personali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Amazon collabora costantemente con le autorità competenti, accogliendo con favore ogni verifica o richiesta di chiarimento sulle proprie pratiche operative. La trasparenza e il dialogo costruttivo con le istituzioni rappresentano pilastri fondamentali del nostro approccio aziendale in Italia. Siamo pienamente disponibili a fornire tempestivamente qualsiasi documentazione, dato o chiarimento richiesto, e ci impegniamo a mantenere una collaborazione positiva e continuativa con tutte le autorità coinvolte, nel rispetto del quadro normativo vigente.