Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

AMAZON * REPLICA A GARANTE PRIVACY: «ISPEZIONI, PIENA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ E MASSIMA TRASPARENZA SULLE PRATICHE OPERATIVE»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
19.47 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

Riportiamo di seguito la posizione diffusa da Amazon in merito alla notizia delle ispezioni condotte dal Garante per la protezione dei dati personali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro:

Amazon collabora costantemente con le autorità competenti, accogliendo con favore ogni verifica o richiesta di chiarimento sulle proprie pratiche operative. La trasparenza e il dialogo costruttivo con le istituzioni rappresentano pilastri fondamentali del nostro approccio aziendale in Italia. Siamo pienamente disponibili a fornire tempestivamente qualsiasi documentazione, dato o chiarimento richiesto, e ci impegniamo a mantenere una collaborazione positiva e continuativa con tutte le autorità coinvolte, nel rispetto del quadro normativo vigente.

 

GARANTE PRIVACY E INL * AMAZON: «AVVIATE ISPEZIONI NEI CENTRI LOGISTICI, SOTTO LA LENTE L’UTILIZZO DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA ED IL RISPETTO DEI DIRITTI DEI LAVORATORI»

Categoria news:
OPINIONEWS ITALIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.