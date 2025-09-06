Popular tags: featured 20
82MA MOSTRA CINEMATOGRAFICA LA BIENNALE VENEZIA * MINISTRO GIULI, «CONGRATULAZIONI A JIM JARMUSCH, PER “FATHER MOTHER SISTER BROTHER”»

21.43 - sabato 6 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

“Congratulazioni a Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro della 82esima edizione della Mostra internazionale d’Arte Cinematografica La Biennale di Venezia 2025 con il film “Father Mother Sister Brother”. Questo riconoscimento celebra un’opera d’arte dall’alto valore e da una forte intensità emotiva che ha saputo convincere la giuria di primissimo piano. A Jim Jarmusch, al cast, agli sceneggiatori, alla troupe e a tutte le persone coinvolte in questo film va il più caloroso in bocca al lupo per i prossimi traguardi. Congratulazioni anche agli artisti italiani premiati: Benedetta Porcaroli, Gianfranco Rosi e Toni Servillo”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commentando la consegna del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia.

“La Mostra di Venezia si conferma ancora una volta al vertice della cinematografia mondiale con una straordinaria vitalità che riesce a coinvolgere i più importanti attori, le star, i registi e tutti i cast oltre al pubblico sempre più numeroso e partecipe. Oggi si chiude un’edizione da record che resterà nella storia. Il successo di questa Mostra è anche merito del lavoro appassionato del direttore Alberto Barbera e del presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. A loro e a tutti coloro che lavorano da anni per consolidare questo successo incredibile vanno i complimenti e il ringraziamento mio e di tutto il Ministero della Cultura”, ha concluso il Ministro Giuli.

 

