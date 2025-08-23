VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * PRESIDIO AMBULANZA: «PROROGATA FINO A SETTEMBRE LA COLLABORAZIONE CON TRENTINO EMERGENZA»

18.08 - sabato 23 agosto 2025

Presidio ambulanza a Riva del Garda. Si prolunga di un ulteriore mese, fino a fine settembre, la collaborazione tra l’Unità Operativa multizonale di Trentino Emergenza e i Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda. Già da giugno, infatti, presso gli spazi della sede VV.F. di viale Rovereto è stata dislocata un’ambulanza MSA, ovvero un mezzo di soccorso avanzato che vede la presenza a bordo di un infermiere di emergenza in aggiunta a quello già in servizio presso l’ospedale di Arco, garantendo così nei fine settimana la presenza di prossimità di ben due mezzi avanzati per turno della fascia diurna.

La disponibilità offerta a Trentino Emergenza ha permesso di efficientare il servizio di emergenza medica in questo periodo di alta stagione turistica. Da sempre Vigili del Fuoco e Trentino Emergenza lavorano congiuntamente nella quotidianità delle emergenze, garantendo un rapporto di stretto supporto reciproco in occasione di incidenti stradali, emergenze domestiche, lavorative, ma anche in occasione di incendi e scoppi.

Il personale di Trentino Emergenza svolge, oltre alla normale attività interventistica sul territorio con il personale volontario dei VV.F., attività di addestramento e formazione congiunti.

il Comandante, Marco Menegatti