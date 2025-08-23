CIRCOLI “NAUTICO PORTESE“ E “VELA GARGNANO“ * “TRANSBENACO PERDUE”: «“ACHAB ITA115“ VINCE LA 7MA EDIZIONE E SI AGGIUDICA IL TROFEO “GIANLORENZO“»

18.00 - sabato 23 agosto 2025

Vela: Edizione da record: Achab ITA115 vince la “7^ Transbenaco perdue” e si aggiudica il Trofeo Gianlorenzo.. Nonostante un quadro meteorologico incerto, alle 9.30 parte la flotta composta da 30 imbarcazioni, record assoluto per partecipazione.

Partenza in bolina a flotta compatta, ma dopo qualche centinaio di metri, all’uscita del Golfo, si sono presentati i primi accenni di leggera brezza meridionale che ha consentito ai più audaci l’inizio della navigata verso l’Isola del Trimelone in poppa.

Flotta guidata per tutto il primo tratto da ITA44 Mio Capitano timonata da Massimo Perini, mentre nelle retrovie battaglia aperta tra i Dolphin Achab, di Carlo Fracassoli, Tatanka di Alessandro Ravelli, 20 Nodi Cavour di Fabio Garini.

All’Isola del Trimelone il giro di boa dove sfilano S8.50 Yuna di Hanno Kirchhoff, il primo dei Protagonist Nexis 2 di Luca Brighenti, il Crociera 10eLode di Giorgio Noleppi, seguito da uno degli altri Protagonist in gara Yerba Cube di Andrea Barzaghi, tallonato dall’Ufo 22 Dusano Sailing Team di Alessandro Toselli.

Una brezza tesa tra 10 e 12 nodi ha accompagnato la flotta nella risalita dall’Isola verso l’arrivo a Gargano dove non sono mancati duelli e colpi di scena.

Mio Capitano da sempre in testa alla regata dopo una battaglia a colpi di virate cede il passo ad Achab, che taglia il traguardo alle 14.37 con una performance di percorrenza di 4h e 7m, aggiudicandosi il primo posto e il Trofeo Gianlorenzo.

Secondo e terzo posto raggiunti rispettivamente da Mio Capitano e Tatanka. Primo della flotta Protagonist – classe più numerosa in regata – è Yerba Cube, che si aggiudica anche il Trofeo Perenne Monotipi, mentre il Trofeo al primo equipaggio misto va a Mister Max, sempre classe Protagonist, di Alberto Bonatti e Valentina Candelora. Bella anche la partecipazione della flotta Fun con 4 imbarcazioni al via, tra cui anche i ragazzi della Polisportiva di San Felice del Benaco

Una bella edizione della “Transbenaco perdue” – commenta il Presidente del CNP Tirelli – ed una conferma della bontà del format (inaugurato 7 anni fa) oltre che della scelta del periodo, il mese di Agosto: ci vuole infatti molto poco a trasformare una simpatica uscita in doppio in una bella regata e in un interessante allenamento per le prossime “classiche” di settembre!

Questa mattina le barche sulla linea di partenza erano ben 30, con la partecipazione di titolati atleti gardesani oltre che di importanti esponenti della nautica Italiana come Carlo Fracassoli, atleta di spicco nelle classi monotipo.

Quest’anno il Circolo Nautico Portese in collaborazione al Circolo Vela Gargano hanno dato vita al Trofeo Lake Garda Double Handed di cui fanno parte questa edizione della Transbenaco Per Due e la classica Centomiglia del Garda, proponendo una nuova modalità di vivere la vela d’altura sul Garda

Un ringraziamento a tutti i partecipanti, a tutti gli sponsor ed ai collaboratori per l’ottima riuscita della manifestazione.

Appuntamento a domani, domenica 24 agosto alle ore 11.00 presso le Cantine Scolari (Raffa di Puegnago) con le premiazioni della regata ed un aperitivo per festeggiare la conclusione della positiva stagione velica del CNP.

Gli sponsor della manifestazione, grazie ai quali le iniziative proposte possono realizzarsi: Organizzazione: Circolo Nautico Portese

Collaborazione: Circolo Vela Gargnano

Sponsor: Lefay Resorts, Trem Srl, Goitese Costruzioni, Mosca Prodotti Petroliferi, Virgiliana Consulting, Baccolo Edile, Donati, Camping Eden, Ristorante Pizzeria Gran Fausto, Cantine Scolari con la partecipazione di Bocchio serramenti, Boletti Trasporti, Orsonautica, Vibatex, Oleificio Visentini

PREMI e TROFEI

● TROFEO GIANLORENZO DE MICHELI: “ACHAB” ITA 115 Dolphin 81 timonata da Carlo Fracassoli, prima imbarcazione in tempo reale

● TROFEO MONOTIPI: Protagonist 7.5 – “YERBA CUBE” timonata da Andrea Barzaghi, prima imbarcazione in tempo reale appartenente alla flotta monotipo più numerosa

LA STORIA DELLA REGATA

La “Transbenaco Perdue” nasce come costola della classica Trans Benaco Cruise Race” per consentire a tutti, nella formula dell’equipaggio ridotto a soli due membri, di godere della bellezza del Garda nel mese di agosto.

Dal 2020, la regata è abbinata al “Trofeo perenne GIANLORENZO”, istituito alla memoria del socio Gianlorenzo De Micheli , prematuramente scomparso e che tanto sì è adoperato per il Circolo Nautico Portese oltre che per la diffusione e la promozione della vela a livello locale.

GLI ORGANIZZATORI

CIRCOLO NAUTICO PORTESE – Da un’idea, dalla tenacia e dalla volontà di un gruppo di amici, appassionati del lago e delle sue bellezze, nel 1984 nasce il circolo Nautico Portese. Con lo stesso impegno e con l’obiettivo di aderire al frizzante movimento velico gardesano di quegli anni, è nato il marina privato gestito fino ai primi anni 2000, sono state organizzate le prime importanti manifestazioni veliche, tra cui spicca la “Transbenaco Cruise Race” ed è giunta, nel 1986, l’affiliazione alla Federazione Italiana Vela, come associazione sportiva dilettantistica per la promozione e la pratica della vela in XIV Zona. CNP non è solo sinonimo di sport, ma anche di volontariato e di

impegno nel sociale, grazie alla collaborazione ed al supporto alle meravigliose iniziative promosse da A.I.D.O. , A.N.T.O. A.I.L. e HYAK.

CIRCOLO VELA GARGNANO – Il Circolo Vela Gargnano viene fondato nell’inverno del 1950. Tra i suoi presidenti ha avuto figure di spicco dello sport italiano come il conte Vittorio Bettoni Cazzago, per anni dirigente della Federazione velica nazionale, organizzatore delle Olimpiadi di Napoli del 1960; Andrea Castellani, velista ma anche animatore del basket lombardo negli anni ‘70, Giacomo Garioni, storico e pubblicista tra i più apprezzati del mondo nautico, Gianni Colosio, costruttore e promotore di varie classi veliche, Andrea Damiani, presidente della Commissione Altomare della Federazione Vela, Lorenzo Rizzardi, presidente del Consorzio di “+39 Challenge” in Coppa America.