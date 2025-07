VOLKSBANK * INCLUSIONE E SOSTENIBILITÀ: «DONATA UN’AUTO ELETTRICA PEUGEOT E-RIFTER 9 POSTI ALLA COOPERATIVA “SOCIETÀ NUOVA”»

16.05 - mercoledì 23 luglio 2025

Inclusione, sostenibilità, attenzione ai bisogni del territorio. Società Nuova, cooperativa sociale attiva dal 1977 nel bellunese, potrà a breve contare su un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità, donato da Volksbank. Si tratta della prima donazione di un mezzo elettrico in Veneto da parte della Banca, dopo quelle effettuate in Alto Adige ad Avulss nel 2023 e a Comedicus ed Anteas Agas nel 2024.

Si amplia l’iniziativa di “Social Green Mobility” lanciata a fine 2023, che mira a incentivare una mobilità più sostenibile, attenta agli impatti ambientali e con una forte attenzione agli aspetti sociali. Volksbank affianca Società Nuova, cooperativa che ad oggi conta quasi 400 persone tra lavoratori, utenti, volontari e sostenitori e che si occupa prevalentemente di disabilità adulta, ma che nel tempo ha ampliato i propri ambiti di intervento includendo servizi per il disagio psichiatrico, l’autismo, l’infanzia e l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di svantaggio.

Il nuovo mezzo, un Peugeot e-Rifter a 9 posti, sarà destinato al servizio di trasporto solidale offerto dalla cooperativa alle persone con disabilità, dando loro la possibilità di frequentare i centri diurni e le molteplici attività proposte da Società Nuova.

Un servizio essenziale, che consente anche a chi vive in frazioni più isolate di partecipare alle attività quotidiane proposte dalla cooperativa, garantendo non solo il diritto alla mobilità ma anche la continuità educativa, relazionale e assistenziale.

Un supporto concreto per molte famiglie, spesso impossibilitate ad accompagnare i propri cari e che, grazie a questo servizio, possono contare su un sostegno importante. Grazie al nuovo veicolo messo a disposizione da Volksbank, infatti, gli ospiti possono essere accompagnati secondo le proprie necessità, accedere quotidianamente ai 5 centri diurni presenti sul territorio, dove frequenteranno corsi e svolgeranno compiti indispensabili per la loro piena espressione e per una crescita umana e relazionale costante.

“Volksbank affianca i territori per una crescita complessiva della comunità in cui è presente, che sia solidale e sostenibile, con particolare attenzione alla persona. Questa donazione si inserisce nel piano industriale come espressione del “Social Green Mobility” perché siamo convinti che la responsabilità sociale d’impresa debba tradursi in azioni concrete, capaci di generare valore per la comunità. Per questo sosteniamo con grande piacere il lavoro di una realtà preziosa come Società Nuova”, afferma Alberto Naef, Direttore Generale di Volksbank.

“Essere presenti nel territorio significa conoscerne le esigenze e contribuire a rispondere ai bisogni delle comunità. Progetti come questo dimostrano che si possono unire inclusione e sostenibilità in un’unica prospettiva, offrendo soluzioni concrete e al tempo stesso responsabili. La donazione a Società Nuova è un esempio tangibile di come si possano sostenere realtà che ogni giorno fanno la differenza”, aggiunge Barbara Zannin, Direttrice dell’Area di Belluno di Volksbank.

Il Presidente di Società Nuova, Federico Bristot, esprime il ringraziamento di Società Nuova: “a nome dei tanti soci, lavoratori e volontari, che ogni giorno si impegnano per assicurare alle persone con disabilità il diritto alla socialità e a una vita attiva, ringrazio Volksbank per questa donazione. Il nostro impegno deve affrontare le difficoltà di un territorio montano e, a volte, poco servito; penso di poter rappresentare anche il sentimento di gratitudine delle tante famiglie coinvolte nei nostri progetti”.