CUB – UNIAMOCI TRENTINO * SANITÀ: «AGGRESSIONI A PERSONALE SANITARIO, SERVONO ASSUNZIONI NON TELECAMERE»

Sanità Trentina: Servono assunzioni, non telecamere. Ormai a qualsiasi problema sociale si risponde con più polizia, più telecamere, più controllo tecnologico. Anche quando esistono già ben precise fattispecie di reato, se ne inventano altre e si inasprisce la repressione. Interrogarsi sulle cause e provare a rimuoverle, questo mai.

Leggiamo su “l’Adige” di oggi, 23 luglio 2025, l’intesa tra il direttore generale dell’Azienda sanitaria Antonio Ferro, l’assessore provinciale alla Sanità Mario Tonina, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti e alcuni sindacati per l’aumento delle telecamere, della presenza di polizia, della vigilanza armata nei Pronto Soccorso e nelle altre strutture sanitarie. Si parla addirittura di dispositivi indossabili da parte del personale sanitario con cui allertare le forze dell’ordine, e di un invito alle autorità competenti a “curare l’aspetto sanzionatorio” di fronte alle aggressioni che si ripetono.

Non una sola parola sui tagli alla sanità in nome del riarmo, sulle carenze nell’assistenza sanitaria, sulle attese interminabili, sul personale sotto-organico, sugli stipendi al palo da anni, sui turni massacranti e sullo stress che provocano.

È ormai lo schema tipico di ogni “emergenza”. Si fa credere ai cittadini che improvvisamente – senza alcuna causa sociale – la gente vada in giro a picchiare medici e infermieri. Che manchino le leggi per contrastare il fenomeno, come se nel codice penale non ci fossero già i reati di “violenza privata”, “percosse” e “lesioni”, e come se gli autori delle aggressioni non venissero fermati e denunciati. Come se il malato o il famigliare esasperato che dà in escandescenza si facesse trattenere dalla vista di una telecamera o dall’eventualità di rischiare qualche mese di condanna in più.

Come se la rabbia contro l’istituzione sanitaria – che purtroppo si esprime quasi sempre ai danni del medico o dell’infermiera di turno – non avesse nulla a che vedere con la gestione del Covid e con le profonde ferite che essa ha lasciato nella società. Come se – andando un po’ più in profondità – gli orrori del mondo non minassero sempre di più la tenuta mentale delle persone. Ciliegina sulla torta: parte dei soldi del PNRR – che sulla carta erano stati chiesti innanzitutto per migliorare una Sanità allo sbando – vengono ora usati per costruire… nuove carceri.

Serve una Sanità che funzioni. Non ospedali pieni di telecamere e gente armata.

Questo semplice buon senso appare ormai come sovversivo.

Cub Trento – Uniamoci Trentino