VIGILI FUOCO VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * SOMMOZZATORE RITROVATO INCOSCIENTE: «ELITRASPORTATO A TRENTO»

17.14 - mercoledì 24 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Ore 15.30 circa, Galleria Calcarolle Ss 240 tra Torbole e il confine della Provincia autonoma di Trento. È stato ritrovato
ritrovato incosciente un sommozzatore, in prossimità della strada. È stato soccorso da passanti, che hanno chiamato il 112.

Sul posto il medico di emergenza, l’ambulanza ed i Vigili del fuoco (primi a prestare soccorso, con defibrillatore semi automatico).  L’uomo è stato elitrasportato a Trento.

Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Riva del Garda.

Nella foto sotto: il sinistro stradale sulla Ss 240, tra Passo San Giovanni e Loppio. Rilievi Carabinieri Radiomobile Riva del Garda.

 

