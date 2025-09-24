PAROLARI E ZANELLA (CONSIGLIO PAT – PD) * CASE DELLA COMUNITÀ: «CI SI SVEGLIA DAL TORPORE, MA I BUOI FORSE SONO GIÀ SCAPPATI DALLA STALLA»

17.05 - mercoledì 24 settembre 2025

Sono più di tre anni che pressiamo l’assessorato alla Salute affinché definisca il modello organizzativo delle Case della Comunità, di fatto da quando l’Italia ha recepito il Next Generation EU con il PNRR e ha istituito la Missione 6 che prevede l’edificazione delle Case della Comunità e da quando è stato emanato il DM 77/2022 che ridefinisce l’assetto organizzativo dell’assistenza territoriale. Perché un’innovazione del genere necessita di tempi di pianificazione adeguati.

Già allora chiedevamo si partisse lancia in resta a definire – con tutti gli attori interessati e in particolare le Comunità di Valle e gli enti del terzo settore che si occupano di sociale per garantire una reale integrazione socio-sanitaria – l’offerta di servizi e il modello organizzativo adeguato a ciascun contesto, partendo dall’analisi dei bisogni di salute peculiari del singolo territorio. Nessuna risposta e, soprattutto, nessuna azione concreta in questa direzione! Chiedevamo di farlo presto perché progettare e costruire le strutture prima di aver definito i bisogni e quindi l’offerta e l’organizzazione dei servizi ci pareva e ci pare tuttora assolutamente illogico! Se, infatti, adesso emergessero esigenze particolari, come per esempio l’inclusione di un consultorio o di un CSM nella Casa della Comunità o l’apertura di un nuovo servizio, si rischia davvero che non ci siano gli spazi fisici necessari.

La questione che va chiarita immediatamente perché è prioritaria – se davvero si vuole impostare un ‘modello innovativo’ e quindi evitare che le Case della Comunità diventino semplici luoghi di aggregazione di servizi esistenti – è il ruolo che giocheranno in quel contesto i Medici di Medicina generale. Saranno presenti h24 per gestire codici bianchi e verdi o avranno lì solo la sede, assieme ai medici di continuità assistenziale? Ovvio che le due prospettive sono radicalmente differenti e non c’è dubbio, secondo noi, che se si vuole essere innovativi si deve perseguire la prima opzione, non certo solo la seconda! Serve poi che siano realmente coinvolte le comunità, altrimenti avremmo semplici case della salute, ovvero poliambulatori che già conosciamo.

Quindi fa piacere che, alla buonora, in Assessorato si sia capito che le Case della Comunità “vanno costruite sui bisogni dei singoli territori” e che “dobbiamo capire come farle funzionare”. Peccato che lo si faccia a pochi mesi dall’apertura, quando lo si doveva fare già tre anni fa. Speriamo di non dover chiudere la stalla quando i buoi sono già scappati! Auspichiamo quindi che con un colpo di reni, per non dire di orgoglio, e con un maggior impegno si recuperi velocemente il tempo perduto. Questa si dovrebbe chiamare ‘pianificazione socio-sanitaria’, la stessa che per la stesura del prossimo Piano provinciale per la Salute è stato previsto venga compressa in trenta giorni. Se il buon giorno si vede dal mattino.

Paolo Zanella e Francesca Parolari

Consiglieri provinciali del Partito Democratico del Trentino