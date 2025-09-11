UNITRENTO * PRIME LEZIONI: RETTORE DEFLORIAN, «BENVENUTE MATRICOLE, AL VIA 3.300 STUDENTI E STUDENTESSE»

22.22 - giovedì 11 settembre 2025

Prime lezioni al via all’Università di Trento in questi giorni per oltre 3300 studenti e studentesse. Nei vari dipartimenti dell’Ateneo in programma momenti di accoglienza per dare loro tutte le informazioni per vivere e studiare a Trento e per andare all’estero. Insieme a chi varca le porte dell’università per la prima volta, rientro graduale in aula anche per gli altri, circa 13mila studentesse e studenti dell’Ateneo. L’accoglienza del rettore Flavio Deflorian e l’augurio di buono studio per chi comincia l’Università e per chi ci ritorna

on settembre, si popolano nuovamente anche le varie sedi dell’Università di Trento ed è tempo di varcare le porte delle aule universitarie. Per qualcuno, è la prima volta. Sono oltre 3300 le matricole dei corsi di laurea triennali e a ciclo unico per l’anno accademico 2025/26 (per ora, perché si stanno ancora scorrendo le graduatorie) che, in questi giorni, si trovano alle prese con l’entusiasmo e la ricerca di nuovi punti di riferimento per la loro nuova esperienza di vita all’università. I dipartimenti e i centri dell’Ateneo si sono organizzati anche quest’anno per dare loro le prime informazioni per imparare a familiarizzare con il calendario accademico, con i servizi dell’Ateneo e per scoprire gradualmente tutte le opportunità per sentirsi a casa nelle varie sedi UniTrento e magari anche per iniziare a pensare alle prime esperienze di studio all’estero.

I momenti di benvenuto alle matricole dei corsi di primo livello sono cominciati ieri con gli incontri di presentazione dei vari corsi di laurea e dei servizi, che si sono tenuti nei dipartimenti di Ingegneria industriale, di Biologia cellulare, computazionale e integrata, nonché al Centro Agricoltura Alimenti Ambiente (C3A). Anche il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell’Informazione ha avviato i suoi incontri dedicati, che proseguiranno in questi giorni, per concludersi la settimana prossima con un focus sui servizi.

Domani venerdì 11 settembre toccherà invece al Dipartimento di Matematica, che incontrerà per la prima volta le matricole alle 12:30 nella sede di Povo 2. Tanta l’emozione negli incontri di questi giorni. Ad accogliere le matricole nei vari dipartimenti, i direttori e la direttrice, insieme ai referenti dell’Opera Universitaria e dei vari servizi dell’Ateneo, oltre alle rappresentanze studentesche. Nei prossimi incontri è previsto anche un breve saluto del rettore Flavio Deflorian che, come ogni anno, ha il piacere di portare direttamente un saluto alle studentesse e agli studenti che hanno scelto l’Università di Trento per il proprio percorso formativo, riponendo nell’Ateneo la loro fiducia.

Giurisprudenza si presenterà alle matricole lunedì 15 settembre a partire dalle 9 nell’Aula Magna Rodolfo Sacco alla presenza del rettore e del presidente dell’Opera Universitaria Fulvio Cortese. Economia e Management terrà invece il benvenuto nel pomeriggio, a partire dalle 14 nelle aule rossa e azzurra. Previsti anche brevi attività introduttive per rompere il ghiaccio, in cui studentesse e studenti potranno esprimere le proprie aspettative sul percorso che stanno per cominciare. Il giorno successivo, martedì 16 settembre alle 8:30, sarà la volta di Ingegneria civile, ambientale e meccanica, che ha previsto di salutare le proprie matricole con qualche gadget del dipartimento. Mercoledì 17 settembre alle 10 si terrà invece il benvenuto ai corsi del Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale, con il saluto introduttivo del rettore Deflorian. Ospite per l’occasione sarà il giornalista, scrittore e docente universitario Andrew Spannaus.

A Rovereto, il primo incontro con le matricole avverrà in vari momenti, a seconda del corso di laurea, tra lunedì 15 e venerdì 19 settembre. Il corso di Educazione professionale si presenterà invece il 6 ottobre.

In questi giorni si stanno svolgendo nei dipartimenti anche gli incontri di benvenuto per le lauree magistrali dell’ateneo, importanti soprattutto per chi arriva a Trento per la prima volta dopo un percorso di primo livello svolto altrove.

Nei vari incontri già svolti e in quelli in programma sono le indicazioni logistiche, la didattica e i servizi a essere protagonisti. Vengono presentati in particolare la biblioteca, i servizi degli uffici gestione studenti e del servizio inclusione, il tutorato, oltre agli aspetti relativi al diritto allo studio gestiti da Opera Universitaria, come la ristorazione.

Spazio anche alle opportunità offerte dal Centro linguistico di Ateneo con un primo sguardo sui tanti programmi di mobilità internazionale. Si parla anche delle varie occasioni che l’Ateneo propone per fare sport.