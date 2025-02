UILTRASPORTI * DISSERVIZI: «CORRIERE DI TIONE IN MANO ALLE BANDE DI FURIOSI SCATENATI»

11.57 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa

Corriere di Tione in mano alle bande di furiosi scatenati. Disservizi sulle linee bus extraurbane Campo Carlo Magno – Tione (Partenze 18:52 / 19:52). Con la presente desideriamo segnalare una situazione di grave criticità che si verifica ogni fine settimana sulle linee autobus extraurbane in partenza da Campo Carlo Magno alle ore 18:52 e 19:52, in particolare in prossimità della fermata del Grosté. Purtroppo, ad ogni corsa si assiste alla salita a bordo di un elevato numero di giovani in evidente stato di ebbrezza o alterazione, il che genera condizioni di viaggio insostenibili e pericolose.

Si verificano frequentemente risse, episodi di malessere, vomito e persino atti di inciviltà estrema come l’uso improprio degli spazi dell’autobus per necessità fisiologiche. Questa situazione sta avendo ripercussioni negative su più livelli:

Gli autisti sono esausti e impossibilitati a garantire una guida sicura, dovendo costantemente vigilare su ciò che accade a bordo. Oramai, gli autisti esausti, quando il servizio tocca a loro, o prendono ferie o malattia pur di non effettuare un servizio del genere.

I passeggeri abituali, in particolare coloro che utilizzano il servizio per motivi lavorativi, sono costretti a viaggiare in condizioni indecorose, spesso rimanendo in piedi a causa del sovraffollamento, tra odori nauseanti di alcool e sporcizia.

I mezzi, a fine servizio, si trovano in uno stato di degrado tale da richiedere una pulizia straordinaria che ricade interamente sugli autisti, i quali devono rimuovere bottiglie, immondizia e altri residui sgradevoli. I ritardi accumulati dal servizio impattano negativamente sulla regolarità delle corse. Nonostante le numerose segnalazioni alle forze dell’ordine e al Commissariato del Governo, la situazione continua a peggiorare.

È inaccettabile che un servizio pubblico, destinato alla collettività, si trasformi in un mezzo a supporto di un’attività privata, penalizzando chi ne ha effettivamente necessità. Chiediamo pertanto un intervento urgente per ripristinare l’ordine e la sicurezza su queste tratte, adottando misure adeguate per garantire un servizio di trasporto pubblico decoroso e sicuro per tutti gli utenti.

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti